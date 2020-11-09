打開夏威夷披薩沒配料他傻眼 原因曝光網笑瘋：老闆爽賺

近年來美食外送平台興起，民眾不用出門只需下載APP就能訂餐，然而一名網友指出，中午預定夏威夷口味的披薩，結果打開餐點讓他傻眼，因為上頭沒放任何餡料，只有番茄醬而已，貼文一出引來眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，目前在日本生活，中午不知道要吃什麼，隨性拿起手機預訂夏威夷披薩，原本滿心期待美味的餐點送上門，結果打開一看除了披薩塗醬沒有配料，雖然原PO滿頭問號，但決定先吃看看，一邊心想店家是否送錯。

事後，原PO打電話詢問才得知自己按錯選項，誤把追加的食材（トッピング）和不要的食材（マイナストッピング）選反，而店家根據顧客需求，去掉鳳梨、玉米和火腿，製作純抹醬的披薩。

照片在網上曝光，網友留言回應，「店員：這種要求，我這輩子沒見過」、「可能是店員生涯烤過最簡單的比薩」、「笑死，超級虧錢」、「店員一定覺得你是來亂的」、「日本披薩很貴耶，看了就心痛」、「我快笑死，第一次見到番茄醬的披薩」、「幫你的荷包哀悼」。