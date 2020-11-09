尾巴造型稀有！東京Banana推皮卡丘聯名款 寶可夢粉絲敲碗：捨不得吃

「東京Banana（東京香蕉蛋糕）」是日本知名甜點，曾被選為東京最熱門的伴手禮。最近這項不退燒的人氣商品，與另一個世界知名的IP「寶可夢」系列合作，推出新款造型產品。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，東京Banana業者在近日宣布，他們將與寶可夢合作，推出新的「寶可夢東京Banana」系列。首先打頭陣的，就是寶可夢招牌「皮卡丘」為造型的東京Banana。

在東京Banana的淺黃色基底上，印上了六種不同表情、動作的皮卡丘，模樣十分可愛療癒。其中還有一款是「皮卡丘的尾巴」，業者表示這屬於特別款，數量較為稀少，若是發現自己剛好買到代表相當幸運。「皮卡丘東京Banana」預計將在11月21日起開始陸續在日本7-11上架。

「皮卡丘東京Banana」共有六種造型，其中尾巴造型（右一）最為稀有。圖擷取自 ねとらぼ

宣布將推出這項商品後，果然成功吸引到許多寶可夢粉絲的關注，網友們紛紛表示「好可愛！但好不捨得吃」、「感覺『咻』的一下就會賣光」、「不用去東京也能買到呢」。業者未來也打算在東京車站內設立專櫃，販賣寶可夢系列的東京Banana。