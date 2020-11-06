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這你忍心吃？日餐廳推出「可愛小熊」當湯底 開火後卻成「地獄油鍋」
時序邁入秋冬，天氣逐漸轉涼，許多人喜歡在這時吃火鍋，大快朵頤又溫暖身心。日本的一家餐廳，最近就推出可愛小熊造型的火鍋，成為熱門的話題。
根據日本媒體「朝日電視台」報導，位於日本北海道的餐廳「北海道めんこい鍋」，店內提供有日式涮涮鍋套餐。而這家餐廳最特殊的地方，就在於它把湯底材料，以吉利丁凝固之後，做成了小熊造型，可愛的模樣以及超高的精緻度彷彿真的小熊娃娃。
因為湯頭不同，所以小熊也分成三種顏色，一共對應有柴魚高湯、雞高湯、豆奶湯、米釀味噌湯、擔擔麵湯、韓式紅辣椒醬湯等六種口味。然而，小熊的樣子再怎麼可愛，都是被當成湯底做使用。為了吃到火鍋，客人勢必將開火熬煮。隨著溫度升高，小熊也逐漸融化成湯，雖然成為了美味的湯底，但原本可愛的樣子面目全非，看起來變得哀傷起來。
由於前後反差實在太大，網友們看到實際照片影片後，受到相當大的衝擊，紛紛表示：「太可憐了啊我要哭了」、「小熊明明超可愛的，簡直無法直視融化的過程」、「地獄油鍋嗎」。
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