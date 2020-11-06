兒考試成績全班倒數怕挨打 寫12字紙條給媽笑翻網友

相信每個人從小都有過成績不佳，回家被父母責罵的經驗，一名女網友在臉書「爆怨2公社」PO文表示兒子的考試分數是全班倒數第四名，孩子擔心回家會被媽媽「修理」，於是寫了張紙條給她，但上面的12個字讓女網友看了哭笑不得，她把紙條貼到臉書上讓許多人看了笑說這孩子大有可為。

原PO說昨（5）日看到兒子的考卷分數是71分，她算了算全班人數才知道只贏3個人，也就是說這分數是全班倒數第四名，讓她相當傻眼。沒想到又看到兒子寫給她的紙條，上面用注音參雜國字寫著「ㄨˇ ㄌㄧˋ 不是ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ 的好ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ（武力不是解決問題的好辦法）」共12個字，讓原PO無奈的說「武力不能解決問題，但是能解決你」。

貼文讓網友們看了笑翻，「非常欣賞這種會嘗試自救的孩子，如果是我，我會給他減刑」、「這孩子不簡單！我女兒只能認命」、「小小年紀懂得夾縫中求生存，將來必大有可為」、「這小孩真懂他娘親！絕對是親生的」、「這個聰明的程度我給滿分，不能再多了」、「我這裡有一批剛從南投採回來的藤條」、「果然生命會自己找到出路」。

還有人幫孩子求情，認為分數不代表一切，「換個角度想，這樣還有很大的空間進步，而且沒壓力啊」、「沒有不及格我都覺得還好」、「小孩子功課不好要找原因，別打！打了罵了會讓他更討厭學習，課業不是人生的全部」、「分數不代表一切，有學會才是重點」。