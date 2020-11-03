紅到國外去！女童萬聖節扮斷頭鬼 網讚：可愛到嚇死人

一年一度的西洋萬聖節，已成了家長們的勞作競賽，小朋友只要負責開心扮鬼討糖。網友「小桃爸」分享了女兒小桃的「斷頭鬼」扮相，由於扮相非常逼真，鬼怪出巡的影片吸引1.4萬人按讚，還引起國外網站關注。

萬聖節小朋友開心扮鬼，造型千奇百怪。一位住在台南的網友「小桃爸」，分享了萬聖節當天，女兒小桃的「斷頭鬼」造型，服裝是由媽媽阿妮塔親手縫製，再加上主角小桃的臉妝及表情非常到位，跟其他扮成小公主、小王子的兒童同行，非常突出顯眼，小桃爸表示「好多同學被嚇到不敢靠近她」。

貼文獲得1.7萬次的分享，網友紛紛大讚「強」、「牛逼」、「好恐怖啊」、「台灣的小朋友」、「太厲害了吧」、「可愛到嚇死人」、「這個妹妹眼神很有戲」、「媽媽太有才了」、「等下全校的小孩要回家吃青龍丸」。

小桃妹妹的逼真鬼裝扮相，連國外粉專「我愛Mama」、「POP新聞」、「9GAG」都轉發分享，網友讚「個妹妹仔好正，交足戲（這個妹妹好正，戲份到位）」、「為何香港遇不到」、「無辦法唔比糖啦」。