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保證不被偷！他拿「瓦斯桶存錢」 網一看全跪：少說有10萬

聯合新聞網 / 綜合報導
網友拿瓦斯桶當存錢筒。圖擷自facebook
網友拿瓦斯桶當存錢筒。圖擷自facebook

不少人都有存錢的習慣，只要每天努力累積，相信就能存到不少錢，但存錢筒五花八門，網路上竟出現前所未見的存錢筒引發網友們熱議。一名網友透露，朋友不拿撲滿當存錢筒，而是另個家中「必需品」來替代，網友看完紛紛大讚「好狂，奉上我的膝蓋」！

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文分享，並表示「強者我朋友用瓦斯桶當存錢筒」，只見瓦斯桶被鑿開一個洞，裡頭的硬幣全散落在地板，數量多到非常驚人，讓人不禁好奇到底存了多久。

照片在網上曝光，吸引千名網友按讚留言，「猛，目測至少有10萬」、「這被闖空門還不會被偷，真要偷還搬不太走」、「太厲害了，有辦法拿瓦斯桶存錢」、「我知道私房錢要怎麼存了」、「高手在民間」、「換鈔的時候，會爽到哇哇叫」、「我只知道這些零錢會讓銀行的人討厭你」。

此外，也有人好奇究竟是怎麼鑿開瓦斯桶的，「瓦斯桶鋼瓶上面的洞怎麼挖出來的」、「怎麼戳破瓦斯筒的+1」、「這個洞怎麼挖的，好厲害啊！」，對此原PO也在留言處解答「拿砂輪機用的」。

私房錢 爆廢公社

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