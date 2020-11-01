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台南馬路「封街81年」民眾看傻眼 真相曝光全笑翻
走在路上若是遇到活動舉行，通常會看到封閉道路的告示牌。日前台南一名民眾經過海安路附近時，卻看見路段要「封閉81年」的告示牌，真相笑翻大批網友。
原PO在臉書社團「台南爆料公社」分享一張照片，只見活動告示牌上頭寫著「海安路（中正路至民生路）道路管制，車輛請改道」。
但仔細一看，封路期間是從109年10月30日下午3點開始，結束日期卻是「民國190年的10月31日、11月1日」，讓原PO超傻眼，開玩笑表示「不好意思各位台南市民，海安路由今日起封街81年，我們81年後才會開通道路」。
貼文一出，網友紛紛笑說「這是什麼活動可以活動81年」、「要封81年，到底發生什麼事」、「附近的住戶，您辛苦了」、「我要交代我孫子們避開」、「悲劇！海安路下輩子再見」、「要死了，我可能已經進棺材了他還在封街」。不過照片PO出沒多久後，相關單位已進行修正。
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