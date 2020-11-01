台南馬路「封街81年」民眾看傻眼 真相曝光全笑翻

走在路上若是遇到活動舉行，通常會看到封閉道路的告示牌。日前台南一名民眾經過海安路附近時，卻看見路段要「封閉81年」的告示牌，真相笑翻大批網友。

原PO在臉書社團「台南爆料公社」分享一張照片，只見活動告示牌上頭寫著「海安路（中正路至民生路）道路管制，車輛請改道」。

但仔細一看，封路期間是從109年10月30日下午3點開始，結束日期卻是「民國190年的10月31日、11月1日」，讓原PO超傻眼，開玩笑表示「不好意思各位台南市民，海安路由今日起封街81年，我們81年後才會開通道路」。