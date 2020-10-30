網友扮裝重現「陳玉珍林昶佐搶票畫面」 網笑翻：有夠像

立委陳玉珍、林昶佐經典的「插口袋」畫面又重現！萬聖節前夕，有創意民眾扮演成這兩名立委，可以看到扮成陳玉珍的民眾，身穿「KMT」藍襯衫，左手扶著腹部、右手伸進扮演林昶佐民眾的口袋，試圖搶走某樣東西，讓眾網友直呼「有夠像」。

粉專「CHTHONIC 閃靈﻿」今（30）日公開這張超有創意的照片，表示「萬聖節快樂，居然有熱情民眾扮成Freddy跟陳玉珍！」並寫下「Fans sent us their Halloween costumes of Freddy fighting another Taiwan Parliamentarian are so funny!（粉絲們給我們看他們的萬聖節打扮，是Freddy在跟另一位台灣議員戰鬥，真是太有趣了。）」

短短1小時內，便吸引2300個讚，291人分享，網友紛紛留言，「兩個都太像，好煩」、「玉珍也太像了」、「肥迪表情不夠憤怒猙獰，差評」、「摸錯地方了」、「前來朝聖」、「真的不是本人嗎？」、「玉珍哪有這麼可愛」、「玉珍的表情好有戲XD」、「搶的位子不太對，再右下些」。