網友扮裝重現「陳玉珍林昶佐搶票畫面」 網笑翻：有夠像

立委陳玉珍、林昶佐經典的「插口袋」畫面又重現!萬聖節前夕,有創意民眾扮演成這兩名立委,可以看到扮成陳玉珍的民眾,身穿「KMT」藍襯衫,左手扶著腹部、右手伸進扮演林昶佐民眾的口袋,試圖搶走某樣東西,讓眾網友直呼「有夠像」。

粉專「CHTHONIC 閃靈」今(30)日公開這張超有創意的照片,表示「萬聖節快樂,居然有熱情民眾扮成Freddy跟陳玉珍!」並寫下「Fans sent us their Halloween costumes of Freddy fighting another Taiwan Parliamentarian are so funny!(粉絲們給我們看他們的萬聖節打扮,是Freddy在跟另一位台灣議員戰鬥,真是太有趣了。)」

短短1小時內,便吸引2300個讚,291人分享,網友紛紛留言,「兩個都太像,好煩」、「玉珍也太像了」、「肥迪表情不夠憤怒猙獰,差評」、「摸錯地方了」、「前來朝聖」、「真的不是本人嗎?」、「玉珍哪有這麼可愛」、「玉珍的表情好有戲XD」、「搶的位子不太對,再右下些」。