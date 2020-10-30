聽新聞
test
0:00 / 0:00
網友扮裝重現「陳玉珍林昶佐搶票畫面」 網笑翻：有夠像
立委陳玉珍、林昶佐經典的「插口袋」畫面又重現！萬聖節前夕，有創意民眾扮演成這兩名立委，可以看到扮成陳玉珍的民眾，身穿「KMT」藍襯衫，左手扶著腹部、右手伸進扮演林昶佐民眾的口袋，試圖搶走某樣東西，讓眾網友直呼「有夠像」。
粉專「CHTHONIC 閃靈」今（30）日公開這張超有創意的照片，表示「萬聖節快樂，居然有熱情民眾扮成Freddy跟陳玉珍！」並寫下「Fans sent us their Halloween costumes of Freddy fighting another Taiwan Parliamentarian are so funny!（粉絲們給我們看他們的萬聖節打扮，是Freddy在跟另一位台灣議員戰鬥，真是太有趣了。）」
短短1小時內，便吸引2300個讚，291人分享，網友紛紛留言，「兩個都太像，好煩」、「玉珍也太像了」、「肥迪表情不夠憤怒猙獰，差評」、「摸錯地方了」、「前來朝聖」、「真的不是本人嗎？」、「玉珍哪有這麼可愛」、「玉珍的表情好有戲XD」、「搶的位子不太對，再右下些」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言