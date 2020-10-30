在女兒聯絡簿畫《灌籃高手》 師幫神人老爸全勾「表現良好」

「聯絡簿」是提供學生家長跟老師之間的維繫橋梁，沒想到近日出現一名超強老爸，在女兒的聯絡簿上，畫下日本動漫《灌籃高手》經典角色，照片在網上瘋傳，勾起眾人回憶，也讓網友們直呼「高手在民間」。

一名網友昨（29）日在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示「我終於把湘北籃球隊簽完了！」並附上幾張畫工精細的圖，可以看到《灌籃高手》裡的櫻木花道、流川楓等角色英姿颯爽，不管是投籃、進攻，神韻唯妙唯俏，原PO也說這真的是「超自虐的畫風」。

不過這些超強畫作，竟然不是畫在一般繪圖紙上，而是原PO女兒的聯絡簿上，超強老爸引來眾人讚嘆「有夠強」，紛紛留言，「超猛的啦」、「我竟然可以邊看邊哼出歌來」、「真的好強的畫工，學生時的記憶」、「老師應該每天心情都很好」、「沒有安西教練就不是湘北了」、「學生時期想在聯絡簿上畫畫，然後被罵，現在當家長總可以畫了吧！」

也有眼尖的網友發現，老師都會在一旁「表現良好」的框框裡打勾，但老爸明明都沒簽名，只顧著畫畫，「（老師）表現良好其實是勾給你，但為何一直忘記簽名啊？」

流川楓。圖擷自「爆怨2公社」 臉書社團

赤木剛憲。圖擷自「爆怨2公社」 臉書社團