菜單註記「蛤蠣不含肉」他傻眼 網笑瘋：補充甲殼素啦！

店家做生意為了避免消費糾紛，會在菜單或店門口註記用餐規則，日前一名網友翻閱餐廳菜單，沒想到竟發現蛤蠣義大利麵旁出現「不含肉」３個字，讓他不禁納悶「難道只吃殼嗎」，照片在網上曝光，引來眾人熱烈迴響。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，只見菜單上的義大利麵有4種口味，分別是白醬、紅醬、青醬及蛤蠣，奇怪的是，店家特別註記蛤蠣義大利麵不含肉，讓他看完滿頭問號地說「蛤蠣不含肉？」

貼文一出，網友笑翻表示，「吃殼補鈣哈哈」、「補充甲殼素啦！」、「牙齒不好的，千萬別點這道」、「給你滿滿的殼真窩心，視覺效果極佳」、「應該是蛤蜊熬到湯汁下去炒義大利麵」、「補鈣，記得提醒店家磨成粉」。

不過，有網友指出，店家提供的義大利麵本身含肉跟蛋，但因為蛤蠣本身有蛤蠣肉，因此不另外放肉，只有蛤蠣跟蛋，「義大利麵裡面有肉跟蛋，但是蛤蜊口味的義大利麵只有蛤蜊跟蛋沒有肉」、「就是點蛤蜊的話，沒有原本配的肉，只有蛤蠣和蛋」。