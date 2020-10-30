快訊

驚悚！2歲童從4樓墜下 摔趴地面小手小腳還不停抽動

最新畫面！殺害長榮大學女大生嫌犯移送橋頭地檢署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菜單註記「蛤蠣不含肉」他傻眼 網笑瘋：補充甲殼素啦！

聯合新聞網 / 綜合報導
菜單上寫蛤蠣義大利麵不含肉，網友滿頭問號，內行人解釋店家用意。圖擷自facebook
菜單上寫蛤蠣義大利麵不含肉，網友滿頭問號，內行人解釋店家用意。圖擷自facebook

店家做生意為了避免消費糾紛，會在菜單或店門口註記用餐規則，日前一名網友翻閱餐廳菜單，沒想到竟發現蛤蠣義大利麵旁出現「不含肉」３個字，讓他不禁納悶「難道只吃殼嗎」，照片在網上曝光，引來眾人熱烈迴響。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，只見菜單上的義大利麵有4種口味，分別是白醬、紅醬、青醬及蛤蠣，奇怪的是，店家特別註記蛤蠣義大利麵不含肉，讓他看完滿頭問號地說「蛤蠣不含肉？」

貼文一出，網友笑翻表示，「吃殼補鈣哈哈」、「補充甲殼素啦！」、「牙齒不好的，千萬別點這道」、「給你滿滿的殼真窩心，視覺效果極佳」、「應該是蛤蜊熬到湯汁下去炒義大利麵」、「補鈣，記得提醒店家磨成粉」。

不過，有網友指出，店家提供的義大利麵本身含肉跟蛋，但因為蛤蠣本身有蛤蠣肉，因此不另外放肉，只有蛤蠣跟蛋，「義大利麵裡面有肉跟蛋，但是蛤蜊口味的義大利麵只有蛤蜊跟蛋沒有肉」、「就是點蛤蜊的話，沒有原本配的肉，只有蛤蠣和蛋」。

爆廢公社

延伸閱讀

彰化除肉圓還有什麼必吃？在地人推「庶民美食」：完全不踩雷

好市多洗衣精有「神秘紅色按鈕」？ 內行曝真實用途：超貼心

不是黑胡椒醬！吃牛排沾「這罐醬料」 他驚呼：有這種吃法？

家人好心送罐頭！夫妻吃完「中毒身亡」 年幼孩子傻傻伴屍3天

相關新聞

在女兒聯絡簿畫《灌籃高手》 師幫神人老爸全勾「表現良好」

「聯絡簿」是提供學生家長跟老師之間的維繫橋梁，沒想到近日出現一名超強老爸，在女兒的聯絡簿上，畫下日本動漫《灌籃高手》經典角色，照片在網上瘋傳，勾起眾人回憶，也讓網友們直呼「高手在民間」。

菜單註記「蛤蠣不含肉」他傻眼 網笑瘋：補充甲殼素啦！

店家做生意為了避免消費糾紛，會在菜單或店門口註記用餐規則，日前一名網友翻閱餐廳菜單，沒想到竟發現蛤蠣義大利麵旁出現「不含肉」３個字，讓他不禁納悶「難道只吃殼嗎」，照片在網上曝光，引來眾人熱烈迴響。

日男花不到百元重現鬼滅之刃「水之呼吸」 網友讚：實現小孩夢想

人氣動漫「鬼滅之刃」新作劇場版，短短十天日本票房便突破百億，刷新日本電影票房紀錄，台灣也將於今日（30日）上映。除了成為熱門話題之外，許多粉絲也紛紛模仿劇中角色，就有一名日本網友，用簡單的材料，重現出作品中的招式「水之呼吸」，完成度之高令人佩服。

他買帝王蟹回家剪開驚見「寄生蟲爆出」 老饕秒懂曝真相

秋天是品嘗螃蟹最好的季節，因為這時期的螃蟹肉厚肥嫩，是一年當中最鮮美的時候。雖然螃蟹的價格不便宜，但是不少人還是會花錢買來解饞。日前，有一名網友花7800元買下一隻帝王蟹，回家準備料理時把螃蟹剪開，卻發現驚人的一幕，猶如一大坨「寄生蟲」，驚嚇之餘不忘將照片分享出去，引發網友廣大迴響。

未來人賣iPhone 13！賣家身分超奇葩 網一看規格全笑了

一名女大生在網上發文分享最近遇到的趣事，日前她在逛蝦皮時看見有賣家低價出售「來自2025年的iPhone 13 plus」，並曝光手機實照及超狂規格，連賣家的真實身分也引起網友熱議。

有夠像！媽媽手作饅頭模仿壽司菜單 網驚嘆：請收下我的膝蓋

手作料理不僅耗時又費工，需要花上許多精力才能完成一道成品，但有一名媽媽為了實現兒子的希望，便展現超強手作功力，製作模仿壽司料理的「饅頭版壽司」，不少網友看後紛紛都不斷讚嘆，「請接受我的膝蓋！」

巧手製作萬聖裝扮遭形容像金莎 母崩潰：一切都毀了

萬聖節即將到來，這個節日充斥著南瓜燈、糖果及角色扮演，許多父母為給孩子新奇、特別的造型都煞費腦筋，一名媽媽為了配合哈利波特主題，精心準備了裝扮，完成後卻被爸爸一句話破滅，原PO更直呼：兩個星期的手作時光白費了。

人夫發文爽炫10萬私房錢 15分鐘後「驚覺不對」無助問：能刪嗎？

結婚生子後，多數人夫會將收入上交，每月領固定金額當零用錢，再努力省吃儉用存私房錢投資自己的「興趣」。有位人夫偷偷存下一堆數額不菲的鈔票，興奮地與臉書社團網友分享，卻沒注意到該社團性質不同，辛苦存下的私房錢恐怕會「全數充公」。

萬聖節造型不只心臟外露 超狂護理師媽再加一項「破萬真品」

萬聖節腳步將近，不少家長會花點小巧思將家裡的小孩變裝打扮參加遊行或萬聖節舞會，不論是走哪一種風格，常常都會引發網友們讚嘆。有網友在臉書社團爆廢1公社分享她一位「前護理師」好友為孩子製作的超狂造型，引發許多網友們大讚這身行頭「很專業！」

公然擺放情趣用品批發？靠近看出真相 網友笑翻：我去罰站

雖說「有圖有真相」，但有圖也不一定能一眼看出真相。一名網友PO出數張照片，遠看物品造型很像情趣用品，驚訝怎會公然擺放，近看才發現原來是廚房用品。貼文笑翻同樣看錯的數千網友，紛紛自我懲罰留言「我去罰站」。

他專業開箱日本3大便利商店三明治 料多實在羨煞台網友

現今上班族不只工作時間繁忙，就連用餐時間也被影響，經常在便利超商就隨意解決一餐。不過，近來便利超商不僅主打便利性，更要求餐點精緻、營養均衡，日前一名網友開箱分享日本三家知名便利商店羅森（ローソン）、全家（ファミマ）及7-Eleven（セブン）推出的各式三明治，看來料多實在，著實令人驚嘆。

發票中200元銀行員告知「這是1千萬的」 下一秒讓他跌到地獄

每兩個月對發票是許多人的小確幸，期盼能從這小小一張紙中能一躍成為百萬或千萬富翁，就算只有小小的200元也很開心，但對號碼可要弄清楚遊戲規則，不然會鬧笑話。一名網友日前拿著發票到銀行要兌換200元中獎獎金，但行員檢查後卻說了一句話，讓他一下子從天堂掉到地獄，他把過程貼到臉書上，笑翻一票網友。

熱門新聞

5年了...八仙樂園堅持不復業？ 網一面倒點破：只能說有夠倒楣

一小條口感…健身男高蛋白飲「滿滿活蛆」喝下肚 業者道歉了

他買帝王蟹回家剪開驚見「寄生蟲爆出」 老饕秒懂曝真相

日男花不到百元重現鬼滅之刃「水之呼吸」 網友讚：實現小孩夢想

看似平凡！全家「香濃點心」被推爆 網跪求：拜託別停產

九份太美讓他想住下來 網友提2缺點勸退「會很累」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。