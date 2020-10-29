他買帝王蟹回家剪開驚見「寄生蟲爆出」 老饕秒懂曝真相

秋天是品嘗螃蟹最好的季節，因為這時期的螃蟹肉厚肥嫩，是一年當中最鮮美的時候。雖然螃蟹的價格不便宜，但是不少人還是會花錢買來解饞。日前，有一名網友花7800元買下一隻帝王蟹，回家準備料理時把螃蟹剪開，卻發現驚人的一幕，裡頭有一大坨猶如「寄生蟲」的東西，驚嚇之餘不忘將照片分享出去，引發網友廣大迴響。

該名網友在「爆廢1公社」貼文指出，自己在漁港買了一隻要價7800元的帝王蟹，隨後拿回家剪開一看，卻發現裡頭有滿滿的「寄生蟲」，畫面令人相當驚恐，直呼「阿娘喂，殺完仔細一看，才發現滿滿的寄生蟲」，並將照片公開分享。

貼文一出，網友紛紛回應「天啊！好噁心」、「這畫面我不行，有密集恐懼症」、「我還以為是冬粉」、「買螃蟹送雞絲麵」，不少人都被原PO的照片嚇壞了。

不過有內行老饕站出來，指出那一堆黃黃的是蟹膏，「還沒烹飪過的蟹膏就是長這樣，反而旁邊透明色的卵才是寄生蟲」、「海產本來就有蟲，黃色條狀物是沒還烹煮過的蟹膏喔」。

有內行老饕站出來，指出那一堆黃黃的是蟹膏，旁邊透明色的卵才是寄生蟲。 圖／翻攝自「爆廢1公社」