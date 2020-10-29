快訊

法國尼斯教堂附近驚傳恐攻 犯嫌持刀砍人已知二死多傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未來人賣iPhone 13！賣家身分超奇葩 網一看規格全笑了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女大生在逛蝦皮時看見有賣家低價出售「來自2025年的iPhone 13 plus」，並曝光手機實照及超狂規格，連賣家的真實身分也引起網友熱議。
一名女大生在逛蝦皮時看見有賣家低價出售「來自2025年的iPhone 13 plus」，並曝光手機實照及超狂規格，連賣家的真實身分也引起網友熱議。

一名女大生在網上發文分享最近遇到的趣事，日前她在逛蝦皮時看見有賣家低價出售「來自2025年的iPhone 13 plus」，並曝光手機實照及超狂規格，連賣家的真實身分也引起網友熱議。

女大生在Dcard發文分享蝦皮商品的擷圖，仔細一看竟是「來自2025年的iPhone 13 plus」，且具有高規1024GB容量及A16處理器，作業系統為ios 18、須支援7G網路，且保固時間為「2025年5月13日至2026年5月12日」，超奇葩貼文讓許多網友相當驚奇。

然而，貼文內又對商品進行詳細說明，該賣家透露，因他是從2025年穿越過來的，由於現在的網路不支援，因此手機也無法使用了，故將這款手機出售給2020年的人類，「想要體驗未來科技的人可以先買來收藏，再過5年手機就可以用了」，超無厘頭發言讓人看了直呼實在太搞笑了！

事實上，這名賣家是一名中古車行銷售員，「我在這年代也是要生活，也是要吃飯，所以為了人類的未來，快來找我買車吧！」超另類的打廣告方式吸引許多網友朝聖。

一名女大生在逛蝦皮時看見有賣家低價出售「來自2025年的iPhone 13 plus」，並曝光手機實照及超狂規格，連賣家的真實身分也引起網友熱議。
一名女大生在逛蝦皮時看見有賣家低價出售「來自2025年的iPhone 13 plus」，並曝光手機實照及超狂規格，連賣家的真實身分也引起網友熱議。

Dcard iPhone 中古車 蝦皮購物

延伸閱讀

「測速照相四處跑」他不信 真相曝光網笑翻：建議交通部採用

孕婦腰痠背痛想趴著又怕傷胎兒 老公一妙招讓網友全笑翻

爸看到國小女兒數學作業答案超傻眼 網友全笑翻：這是天才啊

新大樓電梯按法超特別 網友看笑噴：喝醉的人只能睡電梯

相關新聞

未來人賣iPhone 13！賣家身分超奇葩 網一看規格全笑了

一名女大生在網上發文分享最近遇到的趣事，日前她在逛蝦皮時看見有賣家低價出售「來自2025年的iPhone 13 plus」，並曝光手機實照及超狂規格，連賣家的真實身分也引起網友熱議。

有夠像！媽媽手作饅頭模仿壽司菜單 網驚嘆：請收下我的膝蓋

手作料理不僅耗時又費工，需要花上許多精力才能完成一道成品，但有一名媽媽為了實現兒子的希望，便展現超強手作功力，製作模仿壽司料理的「饅頭版壽司」，不少網友看後紛紛都不斷讚嘆，「請接受我的膝蓋！」

巧手製作萬聖裝扮遭形容像金莎 母崩潰：一切都毀了

萬聖節即將到來，這個節日充斥著南瓜燈、糖果及角色扮演，許多父母為給孩子新奇、特別的造型都煞費腦筋，一名媽媽為了配合哈利波特主題，精心準備了裝扮，完成後卻被爸爸一句話破滅，原PO更直呼：兩個星期的手作時光白費了。

人夫發文爽炫10萬私房錢 15分鐘後「驚覺不對」無助問：能刪嗎？

結婚生子後，多數人夫會將收入上交，每月領固定金額當零用錢，再努力省吃儉用存私房錢投資自己的「興趣」。有位人夫偷偷存下一堆數額不菲的鈔票，興奮地與臉書社團網友分享，卻沒注意到該社團性質不同，辛苦存下的私房錢恐怕會「全數充公」。

萬聖節造型不只心臟外露 超狂護理師媽再加一項「破萬真品」

萬聖節腳步將近，不少家長會花點小巧思將家裡的小孩變裝打扮參加遊行或萬聖節舞會，不論是走哪一種風格，常常都會引發網友們讚嘆。有網友在臉書社團爆廢1公社分享她一位「前護理師」好友為孩子製作的超狂造型，引發許多網友們大讚這身行頭「很專業！」

公然擺放情趣用品批發？靠近看出真相 網友笑翻：我去罰站

雖說「有圖有真相」，但有圖也不一定能一眼看出真相。一名網友PO出數張照片，遠看物品造型很像情趣用品，驚訝怎會公然擺放，近看才發現原來是廚房用品。貼文笑翻同樣看錯的數千網友，紛紛自我懲罰留言「我去罰站」。

他專業開箱日本3大便利商店三明治 料多實在羨煞台網友

現今上班族不只工作時間繁忙，就連用餐時間也被影響，經常在便利超商就隨意解決一餐。不過，近來便利超商不僅主打便利性，更要求餐點精緻、營養均衡，日前一名網友開箱分享日本三家知名便利商店羅森（ローソン）、全家（ファミマ）及7-Eleven（セブン）推出的各式三明治，看來料多實在，著實令人驚嘆。

發票中200元銀行員告知「這是1千萬的」 下一秒讓他跌到地獄

每兩個月對發票是許多人的小確幸，期盼能從這小小一張紙中能一躍成為百萬或千萬富翁，就算只有小小的200元也很開心，但對號碼可要弄清楚遊戲規則，不然會鬧笑話。一名網友日前拿著發票到銀行要兌換200元中獎獎金，但行員檢查後卻說了一句話，讓他一下子從天堂掉到地獄，他把過程貼到臉書上，笑翻一票網友。

早餐店買家常蛋餅竟暗藏玄機 網曝：這是高手！

早餐店除了具備美味、方便性，各店的餐點作法及食材也暗藏玄機，店員們的手藝更是留住常客的關鍵之一。但有一名女子買早餐時意外發現，尋常的蛋餅竟長的不太一樣，細看後不禁直呼「老闆娘，您累了嗎？」

勃起角度多少算正常？「戒J」有助性能力？雞排妹當專家解答性事疑難

男男女女也會對性有好奇，但不多人願意大方請教專業人士。「雞排妹」鄭家純所主持的YouTube節目「深夜保健室」早前請來性治療師童嵩珍解答網民有關性事的疑難，原來只要單手便能知道男士的勃起角度是否正常，而不少人所說的「戒J」亦未能有助性能力。

國外論壇驚見台灣「這地方」空蕩蕩 網驚呼：是台版霍格華茲

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，許多原本擬定好的出遊計畫，都只能無奈泡湯，因此不少人都選擇在國內旅遊，就是為了能與家人放鬆身心，還出現了「報復性出遊」的情況。日前有一名網友在國外知名論壇《 Reddit 》PO出一張照片，隨後便被不少眼尖網友猜出「這是台中霍格華茲！」

上廁所驚見老鼠 她嚇到秒甩門...「爆夾畫面」讓網友全崩潰

偶爾在家中看到蟑螂老鼠之類的生物，總會引起一陣恐慌。有一名人妻在24日凌晨起床上廁所，驚見一隻「米奇」（老鼠），下一秒甩門逃出廁所，沒想到就這麼剛好，老鼠被爆夾在門縫間，且是位於小腿的高度，離奇畫面讓網友覺得又驚悚又好笑。

熱門新聞

嘉義市僅26萬人口為何能有4百貨公司？ 網吐實情：櫃位超普通

台南知名米糕盛一碗要34秒 顧客怨老闆裝忙搞「飢餓行銷」

平價牛排99元能賺錢嗎？ 網曝「食材來源」：不要問很可怕

她買「手作」餐盒又怨賣135元太貴 網吐槽：哪個便當不手作？

日教授稱「看鬼滅之刃的女生想當家庭主婦」 網友傻眼：沒看過原作吧？

首日衝鬼滅劇場版怎避開不良觀眾 網友：買千元套票有用嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。