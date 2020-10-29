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未來人賣iPhone 13！賣家身分超奇葩 網一看規格全笑了
一名女大生在網上發文分享最近遇到的趣事，日前她在逛蝦皮時看見有賣家低價出售「來自2025年的iPhone 13 plus」，並曝光手機實照及超狂規格，連賣家的真實身分也引起網友熱議。
女大生在Dcard發文分享蝦皮商品的擷圖，仔細一看竟是「來自2025年的iPhone 13 plus」，且具有高規1024GB容量及A16處理器，作業系統為ios 18、須支援7G網路，且保固時間為「2025年5月13日至2026年5月12日」，超奇葩貼文讓許多網友相當驚奇。
然而，貼文內又對商品進行詳細說明，該賣家透露，因他是從2025年穿越過來的，由於現在的網路不支援，因此手機也無法使用了，故將這款手機出售給2020年的人類，「想要體驗未來科技的人可以先買來收藏，再過5年手機就可以用了」，超無厘頭發言讓人看了直呼實在太搞笑了！
事實上，這名賣家是一名中古車行銷售員，「我在這年代也是要生活，也是要吃飯，所以為了人類的未來，快來找我買車吧！」超另類的打廣告方式吸引許多網友朝聖。
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