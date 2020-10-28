人夫發文爽炫10萬私房錢 15分鐘後「驚覺不對」無助問：能刪嗎？

結婚生子後，有些人夫會將收入上交，每月領固定金額當零用錢，再努力省吃儉用存私房錢投資自己的「興趣」。有位人夫偷偷存下一堆數額不菲的鈔票，興奮地與臉書社團網友分享，卻沒注意到該社團性質不同，辛苦存下的私房錢恐怕會「全數充公」。

男人存私房錢的地方千奇百怪，一位人夫疑似偷偷在復古機台「小瑪莉遊戲機」內存下目測近十萬的私房錢，懷著興奮的心情拍照發到臉書社團「爆廢1公社」炫耀，不僅篤定表示「我1000000%確定老婆不在這個社團」，還配上得意笑聲「嘻嘻嘻」。

沒想到文章發出沒多久，就有不少網友留言提醒，「殊不知……這是公開社團」、「可目前是公開的，令夫人看的到。安心上路」、「沒人告訴你，這是一個公開的社團嗎」、「今天最佳勇氣獎就頒給你了」。讓他驚覺私房錢恐不保，15分鐘後緊急修改內容並無助發問「我不知道這裡公開，可以刪帖嗎？」

過去臉書知名「爆系公社」相關社團因是私密社團，靠管理員審核才能加入，故常有人哀嚎已排隊多年仍不得其門而入。近日「爆系」相關社團中有部分暫時關閉，新開社團「尺度」大開，不只改為「公開」社團，更開放搜尋讓所有人都看得到。

超悲劇的神轉折讓網友們笑到歪腰，同情表示「人不作死，就不會死」、「XX代表上香致意」，同時提醒原PO記得更新後續報平安，「讓大夥兒知道你還活著餒」。