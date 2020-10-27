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他專業開箱日本3大便利商店三明治 料多實在羨煞台網友
現今上班族不只工作時間繁忙，就連用餐時間也被影響，經常在便利超商就隨意解決一餐。不過，近來便利超商不僅主打便利性，更要求餐點精緻、營養均衡，日前一名網友開箱分享日本三家知名便利商店羅森（ローソン）、全家（ファミマ）及7-Eleven（セブン）推出的各式三明治，看來料多實在，著實令人驚嘆。
原PO在PTT八卦板分享日本三家便利商店的各式三明治，有如薯餅三明治、火腿蛋三明治、生菜沙拉三明治、碳燒雞腿三明治、鮮蝦三明治等商品，2片麵包夾著滿滿餡料，看來相當美味可口。原PO也給出評價，認為3家便利商店推出的產品，以羅森最好，餡料超多又實在，「反觀台灣，不知哪家比較老實？」貼文意外引來許多網友回覆。
不少網友看完日本的超商三明治開箱文後，紛紛留言吐槽，「日人做事較照起工，台人大多只想偷工減料凹人家」、「台灣偷料大國啊」、「台灣是買吐司送配料，洋芋片是買空氣送洋芋片」、「火腿多到會重疊真是太有良心了」、「吃過日本三明治，真的讚，反觀臺灣超商各種偷工減料，雖然低物價，但內容物也減半」。
不過也有網友反應，「問價格多少的同時，也得想想日本最低時薪是台灣的1倍，以購買能力而言的確是台灣比較貴」、「台灣料一半，薪水也一半啊」、「一個七、八十台幣料當然實在」。
羅森、全家與7-Eleven為日本3大便利商店品牌，除羅森未在台開設分店之外，全家與7-Eleven對台人而言皆不陌生，已有千家分店插旗台灣；其中，羅森卻也是首家完成全日本展店的便利商店業者，股價甚至一度超越日本7-Eleven，是相當成功的便利商店品牌。
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