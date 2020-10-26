快訊

送走小鬼後忍痛復工！峮峮 「暴瘦一大圈」惹人心疼

中職／高國輝25轟帶回東山再起獎 史上第二人

早餐店買家常蛋餅竟暗藏玄機 網曝：這是高手！

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友發現新奇的蛋餅，煎法與尋常蛋餅相反。圖擷自Dcard
女網友發現新奇的蛋餅，煎法與尋常蛋餅相反。圖擷自Dcard

早餐店除了具備美味、方便性，各店的餐點作法及食材也暗藏玄機，店員們的手藝更是留住常客的關鍵之一。但有一名女子買早餐時意外發現，尋常的蛋餅竟長的不太一樣，細看後不禁直呼「老闆娘，您累了嗎？」

一名女網友於社群平台《Dcard》有趣版上發文表示，她平時都在固定的早餐店消費，由於當天剛好沒開於是改去另外一間消費，正當原PO打開準備拿來當午餐的玉米蛋餅時卻意外看到外表特殊的蛋餅，原PO一開始還以為是自己的錯覺，定睛細看才發現，原來是外餅皮及玉米蛋換了位置，尋常可以看到的是餅皮夾蛋的蛋餅，如今卻顛倒了過來，令原PO感到十分新奇，同時感嘆老闆娘的辛苦。

文章發出後引起熱烈討論，有內行網友表示，「這是逆折法」、「老闆娘是高人，逆折法很難！」、「真的是蛋餅！」、「我家常吃的蛋餅也是長這樣」，「這樣才好吃」、「很多間早餐店都這樣」、「老闆娘有暴風雪之手，竟然可以用逆折法煎蛋餅」、「完全沒看過，蛋在外面也太神奇了」、「我家這邊的也是蛋折在外面」。

也有網友詼諧表示，「看來這位蛋餅衣服穿反了」、「吃下去通通都一樣」、「平常要叫餅蛋」、「你確定你是點玉米蛋餅而不是餅玉米蛋？」、「終於有餅蛋了」。

Dcard

延伸閱讀

嚐一口，起司瀑布流洩！ 蛋厚醬濃「土石流系三明治」引人垂涎

學徒月入1萬吃鍋不敢幫女友點玉米 鄰桌暖心送一盤：盼你撐過

食譜／千層馬鈴薯蛋餅 簡單易做好吃

熱量只有1/3、低GI！達美樂推出4款「花椰餅皮披薩」

相關新聞

勃起角度多少算正常？「戒J」有助性能力？雞排妹當專家解答性事疑難

男男女女也會對性有好奇，但不多人願意大方請教專業人士。「雞排妹」鄭家純所主持的YouTube節目「深夜保健室」早前請來性治療師童嵩珍解答網民有關性事的疑難，原來只要單手便能知道男士的勃起角度是否正常，而不少人所說的「戒J」亦未能有助性能力。

發票中200元銀行員告知「這是1千萬的」 下一秒讓他跌到地獄

每兩個月對發票是許多人的小確幸，期盼能從這小小一張紙中能一躍成為百萬或千萬富翁，就算只有小小的200元也很開心，但對號碼可要弄清楚遊戲規則，不然會鬧笑話。一名網友日前拿著發票到銀行要兌換200元中獎獎金，但行員檢查後卻說了一句話，讓他一下子從天堂掉到地獄，他把過程貼到臉書上，笑翻一票網友。

早餐店買家常蛋餅竟暗藏玄機 網曝：這是高手！

早餐店除了具備美味、方便性，各店的餐點作法及食材也暗藏玄機，店員們的手藝更是留住常客的關鍵之一。但有一名女子買早餐時意外發現，尋常的蛋餅竟長的不太一樣，細看後不禁直呼「老闆娘，您累了嗎？」

國外論壇驚見台灣「這地方」空蕩蕩 網驚呼：是台版霍格華茲

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，許多原本擬定好的出遊計畫，都只能無奈泡湯，因此不少人都選擇在國內旅遊，就是為了能與家人放鬆身心，還出現了「報復性出遊」的情況。日前有一名網友在國外知名論壇《 Reddit 》PO出一張照片，隨後便被不少眼尖網友猜出「這是台中霍格華茲！」

上廁所驚見老鼠 她嚇到秒甩門...「爆夾畫面」讓網友全崩潰

偶爾在家中看到蟑螂老鼠之類的生物，總會引起一陣恐慌。有一名人妻在24日凌晨起床上廁所，驚見一隻「米奇」（老鼠），下一秒甩門逃出廁所，沒想到就這麼剛好，老鼠被爆夾在門縫間，且是位於小腿的高度，離奇畫面讓網友覺得又驚悚又好笑。

5歲女兒愛吃甜食為何只吃一顆爆米花 老公教育奇招讓妻傻眼

教育孩子是做父母的一大課題，家長都希望以不責罵的方式達到效果。日前一名女網友透露，5歲女兒愛吃甜食，但近日發現她竟然只吃一顆爆米花，詢問之下才知道孩子的異常變化竟源自於老公。

比15公分長打勾！兒答錯「媽媽的上衣」她曬照問：該要分數嗎

一名女網友日前PO出小二兒子的數學考卷，題目問「媽媽上衣」比15公分長還是短，沒想到兒子根據她平常穿著來作答，因而被老師圈起來扣分，事後兒子不解地說「媽媽的上衣都很短啊」，這回答讓她聽完哭笑不得。

洗衣洗出12張千元鈔 人妻開心：晚上得好好犒賞老公了

相信許多人都有過這樣經驗，在洗衣服前忘了先檢查衣服褲子的口袋裡是否還有東西，以至於每次洗完衣服後，洗衣機裡總是會出現一些讓人傻眼的東西。一名女網友洗完衣服後，竟然在洗衣機裡發現總共12張的千元鈔，讓她哭笑不得的笑罵老公是天兵。

落「魄」、巷「弄」怎麼唸？ 女兒注音作業讓媽看了快崩潰

「注音符號」是每個人從小學開始都會學習到的一種語言學習法，但有些字是「一字多音」，常常讓人搞不清楚真正唸法。一名媽媽抱怨女兒從學校帶回來的注音大全裡，有些字的真正發音讓她看了很訝異，甚至直呼自己的國文不及格了，網友們也大嘆跟以前學的差好多。

深刻新潮的結婚賀詞這樣寫！ 網友曝金句字字令人捧腹大笑

結婚少不了的禮包不僅囊括了心意，更多的是賓客對新人的祝福，但杰魂賀詞怎麼寫卻使人傷透腦筋。一名網友希望能寫出厲害且印象深刻的賀詞，便發文求助，引起網友熱烈回應。

浴室門上驚見「白色卵狀」謎樣物 她崩潰求解釣出內行人解答

日前一名女網友發現浴室門上出現「白色卵狀」的謎樣物，無論用水沖掉多少次，沒多久它又會自己冒出來，讓她好奇是否為黴菌，照片在網上曝光，掀起網友熱烈討論。

釣魚釣到謎樣生物腳！花色太怪網狂歪樓：是乳牛蟹

大海生物相當豐富，釣魚可能會釣到各種奇怪物種。有網友PO出一張釣魚時釣到的腳，詢問這到底是什麼，因為腳的花色相當特殊，引發許多網友歪樓留言「乳牛的腳」、「虎斑貓的尾巴」、「玩具總動員翠絲的褲子」，有專業網友表示，這是一種龍蝦的腳，還貼出龍蝦照片，讓其他人直呼「好專業」。

熱門新聞

國外論壇驚見台灣「這地方」空蕩蕩 網驚呼：是台版霍格華茲

做餐太慢店員被咆哮？網看影片都傻眼反挺外送員

台北月薪多少才有生活水準？網曝心中答案：因人而異

住飯店連衛生紙都帶走！網嗆「反正會丟掉」 房務解答曝做法

他問考手排車駕照理由是啥？網曝關鍵原因：沒道理不學

人夫抱怨洗衣球難用「手都黏黏的」 妻一聽使用方法笑到肚痛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。