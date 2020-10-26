早餐店買家常蛋餅竟暗藏玄機 網曝：這是高手！

早餐店除了具備美味、方便性，各店的餐點作法及食材也暗藏玄機，店員們的手藝更是留住常客的關鍵之一。但有一名女子買早餐時意外發現，尋常的蛋餅竟長的不太一樣，細看後不禁直呼「老闆娘，您累了嗎？」

一名女網友於社群平台《Dcard》有趣版上發文表示，她平時都在固定的早餐店消費，由於當天剛好沒開於是改去另外一間消費，正當原PO打開準備拿來當午餐的玉米蛋餅時卻意外看到外表特殊的蛋餅，原PO一開始還以為是自己的錯覺，定睛細看才發現，原來是外餅皮及玉米蛋換了位置，尋常可以看到的是餅皮夾蛋的蛋餅，如今卻顛倒了過來，令原PO感到十分新奇，同時感嘆老闆娘的辛苦。

文章發出後引起熱烈討論，有內行網友表示，「這是逆折法」、「老闆娘是高人，逆折法很難！」、「真的是蛋餅！」、「我家常吃的蛋餅也是長這樣」，「這樣才好吃」、「很多間早餐店都這樣」、「老闆娘有暴風雪之手，竟然可以用逆折法煎蛋餅」、「完全沒看過，蛋在外面也太神奇了」、「我家這邊的也是蛋折在外面」。

也有網友詼諧表示，「看來這位蛋餅衣服穿反了」、「吃下去通通都一樣」、「平常要叫餅蛋」、「你確定你是點玉米蛋餅而不是餅玉米蛋？」、「終於有餅蛋了」。