洗衣洗出12張千元鈔 人妻開心：晚上得好好犒賞老公了

相信許多人都有過這樣經驗，在洗衣服前忘了先檢查衣服褲子的口袋裡是否還有東西，以至於每次洗完衣服後，洗衣機裡總是會出現一些讓人傻眼的東西。一名女網友洗完衣服後，竟然在洗衣機裡發現總共12張的千元鈔，讓她哭笑不得的笑罵老公是天兵。

女網友在臉書「爆怨2公社」PO出一張照片，並且笑說「抱怨我老公，要給我驚喜也不用這樣啊」。只見照片裡洗衣機上擺了12張溼答答的千元大鈔，原來她昨（22）日一早洗完衣服後準備晾乾，但將衣服拿出來後卻發現洗衣機裡面竟然出現好幾張千元鈔，讓她看傻了眼，直呼「天兵老公，啊不就幸好都沒破掉」。

她數一數總共12000元，而這些不知道是老公忘記從口袋拿出來的錢，還是偷藏的私房錢，原PO笑說「我想問問這該怎麼料理？三杯好，還是紅燒或清蒸呢？」

貼文笑翻一票網友，「在洗衣機裡面的錢，都一律充公是老婆的」、「洗錢洗很大喔」、「這種老公不能料理啊！不然怎還有下次撿到的機會」、「恭喜妳有人贊助週年慶了」、「為什麼我都洗到石頭、螺絲釘？」、「希望我老公也糊塗一回」、「我永遠沒辦法發現洗衣機有錢，都是我老公發現的」、「真好~我家的只有打火機、釘書機、發票，連個一元都沒有」。

還有人稱讚這是原PO老公給的驚喜，「這是老公對妳的愛」、「他知道妳辛苦了，給妳的小費」、「這是他送妳的，但是又不希望白白送妳，所以塞在口袋，妳有做家事才找得到」、「妳誤會了，他只是要給妳個驚喜」，原PO也開心地回覆表示「晚上得好好犒賞一下了」。