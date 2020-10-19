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浴室門上驚見「白色卵狀」謎樣物 她崩潰求解釣出內行人解答

聯合新聞網 / 綜合報導
家中出現出現「白色卵狀」的謎樣物。圖擷自facebook
家中出現出現「白色卵狀」的謎樣物。圖擷自facebook

日前一名女網友發現浴室門上出現「白色卵狀」的謎樣物，無論用水沖掉多少次，沒多久它又會自己冒出來，讓她好奇是否為黴菌，照片在網上曝光，掀起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出照片表示，浴室門上出現詭異的白色卵狀物體，當下她直接用水沖掉，結果沒多久又冒出來，讓她不知該如何是好，因此發文尋求廣大網友解答。事後原PO更新貼文「打給除蟲公司，對方指出這不是白蟻卵，請問大家要怎麼處理呢？」

貼文一出，網友熱心提供解決方法，「試試看沖乾淨後，噴上漂白水」、「噴殺蟲劑看看，感覺就是蟲類的東西」、「用打火機燒燒看」、「建議換門版，應該是局部起泡，原因可能有3種，噴膠不均勻，使沾黏強度下降、PVC膜的問題、吸塑機內加熱管出現問題，造成溫度不均」、「浴室的門應該是木頭的，把門換掉應該可以解決問題」。

此外，有網友上網搜尋木門和潮濕，結果跑出「Brefeldia maxima（非寄生瘧原蟲黏菌）」的圖片，通常在大雨後的樹皮上出現，原PO看完也認為這與家中的謎樣物最相似。

黴菌

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