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給誰掃？日電車門上神秘QR code「尺寸超大」 業者出面解惑

聯合新聞網 / 綜合報導
日本神戶地下鐵車門最近貼了神祕QR code，引發好奇。圖擷取自關西電視台
日本神戶地下鐵車門最近貼了神祕QR code，引發好奇。圖擷取自關西電視台

現在QR code普及，許多平面廣告都會附上QR code，讓人掃一下就能獲得最新資訊、優惠等等。但QR code功能不只如此，日本最近就有鐵道業者利用QR code，打造出自動化月台安全門，降低車掌忘記開門的風險。

根據日本媒體「關西電視台」的報導，最近神戶市營地下鐵的電車車門上，都貼上了尺寸異常巨大的QR code貼紙。這些貼紙的QR碼都是面向月台，車內的人反而看不到，因此引起眾人好奇。

報導實際向神戶市交通局探詢後，才知道這些QR code，其實是月台安全門的對應裝置。神戶地下鐵在2018年，開始陸續在各車站設置月台安全門，但由於電車車門與安全門分成兩個開關，導致車掌操作時容易疏忽，打開電車車門卻忘了開安全門，讓客人上不了車。

於是交通局與開發QR code的公司DENSO WAVE合作，開發出了這個車門上的QR code。如此一來，只要搭配在月台上的感應設備，安全門便會在自動偵測下，跟著車門一起打開，再也不用擔心只開一個門的突發狀況。

車門上的QR code與月台的偵測設備搭配，就能自動打開月台安全閘門。圖擷取自關西電視台
車門上的QR code與月台的偵測設備搭配，就能自動打開月台安全閘門。圖擷取自關西電視台

而QR code本身也暗藏玄機。一般的QR code在汙損程度達到30%時，讀取就會變得困難。而為適應電車長時間行駛時沾染到的灰塵、雨水等，該電車使用的QR code，則可以在汙損達50%的狀況下仍能讀取。另外，也能針對不同長度的車輛調整開門位置。不過該QR code並沒有對應手機功能，因此就算好奇拿手機去讀取，也不會有任何反應。

日本 鐵道

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