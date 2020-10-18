印有成人網站標誌！他尷尬收下媽媽買的衣服 網友全笑瘋

如果衣服上有英文字母，弄清該字的真正意思十分重要！日前一名網友發文指出，媽媽逛街時順手買了1件T恤給他，但他看到上面的英文字後只能尷尬地收下，事後也解釋英文字母的意思，笑翻1.4萬名網友。

原PO在臉書社團「爆怨公社」分享照片，並表示媽媽近日去逛市場，「看到有人在賣衣服一件50塊，她順手買了一件給我」，媽媽對自己好當然很開心，不過黑色T恤上面竟然印有成人網站「Pornhub」的標誌，讓他當場不知該如何是好。原PO最後只能硬著頭皮收下，畢竟「天下父母心，他也不好意思解釋什麼」。

貼文引來網友熱烈回應，「自己多印幾個字叫CEO」、「專屬會員，值得珍藏」、「媽媽懂你」、「我以為是什麼潮牌，上網搜尋點進去才發現我太單純」、「老司機，懂買」、「求市場名字」、「你媽是想暗示你少看點」。

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文章授權轉載自《香港01》