聽新聞
test
0:00 / 0:00
印有成人網站標誌！他尷尬收下媽媽買的衣服 網友全笑瘋
如果衣服上有英文字母，弄清該字的真正意思十分重要！日前一名網友發文指出，媽媽逛街時順手買了1件T恤給他，但他看到上面的英文字後只能尷尬地收下，事後也解釋英文字母的意思，笑翻1.4萬名網友。
原PO在臉書社團「爆怨公社」分享照片，並表示媽媽近日去逛市場，「看到有人在賣衣服一件50塊，她順手買了一件給我」，媽媽對自己好當然很開心，不過黑色T恤上面竟然印有成人網站「Pornhub」的標誌，讓他當場不知該如何是好。原PO最後只能硬著頭皮收下，畢竟「天下父母心，他也不好意思解釋什麼」。
貼文引來網友熱烈回應，「自己多印幾個字叫CEO」、「專屬會員，值得珍藏」、「媽媽懂你」、「我以為是什麼潮牌，上網搜尋點進去才發現我太單純」、「老司機，懂買」、「求市場名字」、「你媽是想暗示你少看點」。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言