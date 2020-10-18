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挑戰海底總動員拼圖！完成多莉後崩潰投降 1.8萬人秒懂笑瘋

聯合新聞網 / 綜合報導
網友購買《海底總動員》的1000片拼圖。圖擷自facebook
網友購買《海底總動員》的1000片拼圖。圖擷自facebook

玩拼圖有助於動腦及邏輯思考，雖然往往要花很多時間才能完成，但也吸引不少人想嘗試挑戰。日前一名網友購買《海底總動員》的1000片拼圖，不過才拚完多莉角色他便宣告放棄，完成品在網上曝光，眾人看完秒懂直呼「為何要買自虐拼圖？」

原PO在臉書社團爆廢公社公開版」貼出拼圖照片並崩潰表示「我盡力了」，畫面中可見，除了中間是藍色的多莉角色外，其餘全是滿滿的橘色尼莫角色，數量多到能引發密集恐懼症，有趣的是，外包裝上面寫「不可能完成的拼圖」，這句話似乎也得到了印證。

這篇貼文引來1.8萬人按讚留言，「萬橘叢中一點藍，不要折磨你的眼睛」、「主角完成了，其他的不重要」、「很厲害了，有拼出重點」、「為什麼要買這麼沒有成就感的拼圖？」、「莫名戳中笑點」、「真的是花錢找罪受」、「沒關係，你真的盡力了」。

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