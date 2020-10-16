給人坐？公園石椅像「墓碑」她怕爆 網笑：坐了提早見祖先

日前一名女網友到公園散步，途中走累腳痠想坐著休息，但公園石椅造型竟和墳墓極為相似，讓她看了頭皮發麻遲遲不敢坐下，而且放眼望去好像身在墓園一樣，照片在網上曝光，引來網友笑翻直呼「設計師是外國人嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出一組照片寫道「公園的椅子造型確定是給人坐的嗎？確定坐了不會怪怪的？」，只見石椅造型和墓碑外觀相似，兩旁的石柱加深了靈異氛圍。原PO提到，該處是新竹麗池公園，白天去散步還行，晚上謝絕到此拜訪，「我看到時完全不敢坐，怕坐上去會見到祖先，這裡是很漂亮的公園，但座椅太奇特了」。

網友看完紛紛笑說，「我還以為坐到誰家祖墳」、「看得我都想獻花致意了」、「一瞬間以為你發墓園照幹嘛！」、「放個神主牌也無違和感」、「難怪外國人會以為是椅子直接坐上去拍照」、「反正總有一天也用得到，先熟悉一下」、「背後發涼，只差沒擺鮮花跟三牲四果」。