狂粉老外帶韭菜臭豆腐登台灣高山 PO美照紅上美國論壇

許多外國人最怕的食物就是台灣「臭豆腐」，不過近日一張臭豆腐的照片卻在美國論壇Reddit上瘋傳，引起許多外國網友分享自己對台灣臭豆腐的印象。

一名外國網友在Reddit上貼出台灣臭豆腐的照片，特別的是，他以壯闊山景做陪襯，平凡無奇的臭豆腐瞬間氣勢大增，彷彿更加美味了，同時大地美景也能盡收眼底。許多外國網友被這張「高山上的臭豆腐」給吸引，瞬間灌爆貼文，「你真會享受生活！」、「我很喜歡臭豆腐！但我的朋友都說我瘋了...」、「天哪！這風景太美了吧，我現在好想吃臭豆腐」、「我其實可以忍受臭豆腐的口味，但在室內的話...我真的快吐了」。

《The China Post》採訪這名超愛臭豆腐的外國網友，原來他名叫克里斯塔·巴克（Christa Barker），今年33歲的他來自美國，住在台灣超過4年，目前定居在新竹竹北，這張「韭菜臭豆腐」照片就是在新竹尖石的宇老觀景台所拍攝。而這盤韭菜臭豆腐正是出自堪稱全台最高的「宇老臭豆腐」名店，它開設在海拔1450公尺的宇老觀景台旁，位於通往司馬庫斯的必經道路上，在當地已小有名氣，許多民眾也經常慕名前往。

身為臭豆腐的狂熱粉絲，巴克透露「臭豆腐是我最愛的台灣小吃。無論何時何地，必定聞香下馬，立馬買一份來吃」。事實上，第一次來到台灣的巴克其實也是相當畏懼臭豆腐的味道，第一次嘗試失敗後就整整一年不敢再吃，直到今年夏天她跟好友相約環島，立志吃遍全台的臭豆腐，兩人竟在短短兩週內吃了6次臭豆腐，便從此愛上臭豆腐美妙的滋味。