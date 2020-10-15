麥當勞包裝紙暗藏「暖心巧思」 網看了驚呼：4種口味1次滿足

知名連鎖速食餐廳麥當勞經常推出不同口味的漢堡新品，不只菜單更動，就連包裝有時都會有不同設計，日前就有一名女大生意外發現原來麥當勞的漢堡包裝紙設計竟暗藏巧思，一張包裝紙就印有4種口味的標示。

一名女大生在Dcard有趣板PO文分享麥當勞的「小祕密」，她表示自己吃過無數次麥當勞，直到最近才發現麥當勞用來包裝漢堡的包裝紙非常不簡單，「一張包裝紙上竟然印有4種不同的口味」，瞬間讓她恍然大悟，直呼實在是太神了！

女大生PO出漢堡包裝紙完整攤開的照片，只見包裝紙的四角分別用不同顏色印著吉事蛋堡、香雞蛋堡、豬肉蛋堡和火腿蛋堡的字樣，以便顧客辨識不同口味的漢堡。女大生分享這項驚人發現後，引來許多網友熱議，當中也有不少人是第一次看到，驚呼「長知識了！」

網友看後紛紛留言，「每次吃完就丟了...」、「哇嗚～第一次知道」、「超級少吃速食的我也是現在才知道」、「四種口味一次滿足」、「魔鬼藏在細節裡」，當中也有內行網友表示麥當勞其實是希望促進「環保」才改包裝。

這篇貼文釣出不少曾在麥當勞工作的網友留言透露，「換包裝應該至少是差不多6年前的事情了」、「因為有這4角設計，所以包裝漢堡的時候要把漢堡倒放左上角再包起來」。