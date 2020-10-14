快訊

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日起停業

吃下肚安啦？萊劑美豬開放吵翻天 爭議、始末一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「喪氣維尼」高掛嚇壞眾人 網感覺毛毛的：以為在上吊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友近日去逛好市多時，驚見維尼套裝被高掛在層架上，驚悚氛圍不言而喻。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友近日去逛好市多時，驚見維尼套裝被高掛在層架上，驚悚氛圍不言而喻。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

許多卡通人物都會推出周邊商品，如玩偶、抱枕及其他日常用品，當中也不乏真人尺寸的造型套裝，讓粉絲也能一圓變身成偶像的美夢。然而，近日有民眾到美式賣場好市多逛街時，意外發現維尼玩偶推出「真人版套裝」，原價569元，剛好打折以297元出售，但原PO貼出套裝全貌照後卻意外令人感到驚悚。

有網友在公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文分享日前在賣場看到的奇景，原PO看到一件維尼套裝被吊墜在層架上，但看起來讓人莫名的感覺格外陰森，最後原PO花了297元把維尼套裝買回家當睡衣，「哀傷的維尼…我把你帶回家了」。

不少網友看到賣場展示維尼套裝的方式後都相當驚訝，「這才不是人家的維尼」、「這角度看起來上吊了」、「有一種被吊死的樣子」、「哪個員工的傑作…感覺有故意」、「別鬧了快下來！」、「好可怕，上吊的維尼」、「這樣拍有點驚悚」。

還有眼尖網友發現這套維尼套裝竟標註是「英國尺寸：2-3歲」的孩童尺寸，讓網友們更加傻眼，有人就說「2、3歲…是巨人嗎？」、「英國尺寸2-3歲…也太高了」、「這角度維尼也太高…一度以為是大人穿的」、「英國人是不是都比較高？2-3歲怎感覺是12-13歲的衣服」。

好市多 Costco 小熊維尼

延伸閱讀

小吃店用餐見「鬼遮眼菜單」 網崩潰：到底哪裡錯！

全聯買葵花油送管子 網知用途驚呼長知識了

奧客手摸超商地瓜稱「確認溫度」店員全廢棄 網讚：謝謝妳保護地瓜

單身女半裸到陽台曬衣惹爭議 管委會「神公告」網友全笑翻

相關新聞

「喪氣維尼」高掛嚇壞眾人 網感覺毛毛的：以為在上吊

不少卡通人物都會推出周邊商品，如玩偶、抱枕及其他日常用品，當中也不乏真人尺寸的造型套裝，讓粉絲也能一圓變身成偶像的美夢。然而，近日有民眾到美式賣場好市多逛街時，意外發現維尼玩偶推出「真人版套裝」，原價569元，剛好打折以297元出售，但原PO貼出套裝全貌照後卻意外令人感到驚悚。

全聯買葵花油送管子 網知用途驚呼長知識了

連鎖超市「全聯福利中心」所售商品價格平實，平日就吸引眾多顧客光顧，不時又推出優惠商品特賣，更是上班族下班後愛逛的平價超市。有網友發現全聯販售的一款葵花油把手上黏著一支黃色小管，十分好奇的po文發問，引來網友討論解惑「給拜拜時插香用的」。

小吃店用餐見「鬼遮眼菜單」 網崩潰：到底哪裡錯！

中文可說是世界上數一數二困難的語言，日前就有一名網友分享，自己去小吃店吃飯，卻發現菜單上「有菜名寫錯」，就將菜單翻拍下來，並轉發至網路上，沒想到卻有許多網友看了超久都沒發現錯誤在哪，直到看了底下的留言，這才恍然大悟。

觀光園區貍貓像「胯下好大一包」 網友笑：剛動完手術嗎？

很多景點都會設置可愛的動物雕像製造氣氛，不過日本網友最近就發現一個狸貓雕象，有著頗讓人容易誤會的外觀，文章貼出後引起許多網友的討論。

這凶器吧！星戰粉絲打造真實版光劍 外觀超逼真還能削鐵如泥

電影「星際大戰」紅遍全球，尤其片中威力強大，帥氣十足的「光劍」更是許多影迷夢寐以求的寶物。日前就有Youtuber手工打造出光劍，不僅外觀還原度超高，而且還真的擁有劈開金屬的強大破壞力。

披薩加熱只要30秒 人夫的「加熱神器」讓網友崩潰：髒死了

餡料豐富、口味又多變的披薩，就是要熱騰騰地吃才美味，一旦冷掉口感也會變差。而一般人如果想到要把冷掉的披薩加熱，不外乎是用烤箱或微波爐，然而近日有一位人夫卻突發其想，用了很特別的方式讓披薩加熱，雖然真的成功了，但過程讓不少網友們看了覺得太不衛生，引發大家討論。

網購牙刷拆封見「實品」 網友全笑瘋：是要刷哪？

相信不少人都有網購忽略商品尺寸而踩雷的經驗，往往等貨到了才發現和自己理想大小不符、完全不實用，不過這位網友失敗的網購經驗卻引來許多人大笑，原來他買錯的是「牙刷」，且還是一支巨大到完全無法使用的「牙刷」。

上網買筆電嬌喊「人家是女生」盼降價 賣家冷回一句讓她閉嘴

隨著科技進步，許多人都會在網路上買東西，同樣的也有人會將自己使用過的物品上網拍賣，就有名男子在網路上打算賣掉自己用了1年的筆電，這訊息被一名女子看到便私訊他，並表明有意購買，但卻以「人家是女生」為由，希望對方能夠再便宜一些，沒想到男子冷回了一句話，讓女子瞬間閉嘴。

DJ盤？男住飯店遇「史上最難淋浴間」 網笑：要執照才會用

許多人住家的衛浴設備，最多就只有分熱水冷水，水量多少等等，操作起來都還算簡單明瞭。不過日本有位網友，卻在外面飯店遇到明顯複雜很多的淋浴設備，讓他想洗澡卻摸不著頭緒。

在國外如何辨別是否為台灣人？ 網分析從這3點可看出

所謂「他鄉遇故知」，在異國能碰到台灣人總是會覺得多了些親切感，但如果對方不開口的話能分辨得出來是否是台灣人嗎？一名網友在PTT發文好奇地詢問鄉民們「在國外可以一眼認出台灣人嗎？」引起熱烈討論。

水洗乾洗都不准！麥當勞限量抱枕標籤網看傻：免責聲明無誤

麥當勞近期推出全台限量8萬組的「DORAEMON愛作夢抱枕」，只要購買套餐就可以加購，雖然目前僅開賣記憶麵包與友誼鈴鐺2款，卻讓每間麥當勞幾乎大排長龍！有鄉民在PTT貼出多張照片分享戰利品的細節，意外讓網友注意到此款抱枕的「嬌貴」之處！

應徵月薪5萬私廚 他面試後發飆：找廚師還是找模特兒啊？

找一份工作就是希望能在職場上大展身手，發揮自己的長才，但如果雇主在意的是外型，可能會讓求職者很受傷。一名男網友本身是廚師，在報紙上看到應徵私廚廣告，薪資待遇讓他很滿意，沒想到面試時老闆娘的要求卻讓他氣炸了，甚至還嫌他太胖，貼文讓網友看了議論紛紛。

熱門新聞

奧客手摸超商地瓜稱「確認溫度」店員全廢棄 網讚：謝謝妳保護地瓜

單身女半裸到陽台曬衣惹爭議 管委會「神公告」網友全笑翻

爬頂樓關總水閥見水塔梯子 網喊有懼高症母湯

沒當過兵太草莓？免役求職會受歧視？網一句話揭真相

店休日女擅闖拍照打卡…6萬元木門遭毀損 店家怒：限時道歉

只有更慘沒有最慘！七年級十大崩潰衰事「教召延長只排第四」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。