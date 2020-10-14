「喪氣維尼」高掛嚇壞眾人 網感覺毛毛的：以為在上吊

許多卡通人物都會推出周邊商品，如玩偶、抱枕及其他日常用品，當中也不乏真人尺寸的造型套裝，讓粉絲也能一圓變身成偶像的美夢。然而，近日有民眾到美式賣場好市多逛街時，意外發現維尼玩偶推出「真人版套裝」，原價569元，剛好打折以297元出售，但原PO貼出套裝全貌照後卻意外令人感到驚悚。

有網友在公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文分享日前在賣場看到的奇景，原PO看到一件維尼套裝被吊墜在層架上，但看起來讓人莫名的感覺格外陰森，最後原PO花了297元把維尼套裝買回家當睡衣，「哀傷的維尼…我把你帶回家了」。

不少網友看到賣場展示維尼套裝的方式後都相當驚訝，「這才不是人家的維尼」、「這角度看起來上吊了」、「有一種被吊死的樣子」、「哪個員工的傑作…感覺有故意」、「別鬧了快下來！」、「好可怕，上吊的維尼」、「這樣拍有點驚悚」。

還有眼尖網友發現這套維尼套裝竟標註是「英國尺寸：2-3歲」的孩童尺寸，讓網友們更加傻眼，有人就說「2、3歲…是巨人嗎？」、「英國尺寸2-3歲…也太高了」、「這角度維尼也太高…一度以為是大人穿的」、「英國人是不是都比較高？2-3歲怎感覺是12-13歲的衣服」。