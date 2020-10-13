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全聯買葵花油送管子 網知用途驚呼長知識了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現全聯販售的一款葵花油把手上黏著一支黃色小管卻不知用途。圖擷自「我愛全聯－好物老實説」臉書社團
有網友發現全聯販售的一款葵花油把手上黏著一支黃色小管卻不知用途。圖擷自「我愛全聯－好物老實説」臉書社團

連鎖超市「全聯福利中心」所售商品價格平實，平日就吸引眾多顧客光顧，不時又推出優惠商品特賣，更是上班族下班後愛逛的平價超市。有網友發現全聯販售的一款葵花油把手上黏著一支黃色小管卻不知用途，十分好奇的po文發問，引來網友討論解惑「給拜拜時插香用的」。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實説」中貼出一張葵花油把手上黏著一支黃色小管的照片，照片中管子並未連結瓶口，而管子長度也不長，不知用途為何，所以po文請教「這個黃色管子有何作用呢？」

網友看到po文後紛紛留言回應解惑說「就是拜拜用的」、「拜拜插香用」、「是讓大家中元普渡時插香用的」，有網友說「因中元普渡要在貢品上插香，油瓶沒地方插香，有人才想出黏一截吸管可以插香」、「這是中元限定版本的，應該是中元貨叫太多賣不完，所以架上還會有限定版的」。

有網友表示「之前買玉米罐頭也有附，以為是讓玉米罐頭的湯汁流出用的」，更多網友感謝全聯的用心，「給拜拜插香專用的黃色小管，是這次中元全聯活動才出現，看到覺得全聯很用心」、「現在這麼貼心，長知識了」，不過也有網友打臉說「是廠商附加的，每一瓶都有」。

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