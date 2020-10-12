觀光園區貍貓像「胯下好大一包」 網友笑：剛動完手術嗎？

很多景點都會設置可愛的動物雕像製造氣氛，不過日本網友最近就發現一個狸貓雕像，有著頗讓人容易誤會的外觀，文章貼出後引起許多網友的討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本網友しばまる日前分享一張照片，只見照片中有隻棕色的狸貓雕像。但仔細一看，便會發現在狸貓的胯下處，有個形狀詭異的，彷彿男性睪丸一般的裝飾。

這張貍貓的照片，拍攝於日本岐阜縣大正村的「大正羅曼館」園區內。根據Jタウンネット的採訪，園方人員表示那個裝飾，或許是「貍貓偶然落在那裡的東西」，但是由於景觀部現職的員工中，都沒人知道那東西的詳細設計內容為何，因此無從得知。

這顆神秘物體到底是什麼，連園方都無法解釋。圖擷取自 twitter

然而由於該裝飾實在太容易造成誤會，許多網友看到照片，紛紛笑稱「是掉下來的『金玉（日文中睪丸的意思）』吧」、「看到覺得好痛」、「剛動完手術嗎」、「太重了所以掉下來了吧」。更有人說貍貓的表情，根本就是不堪痛楚，已經站著往生了。