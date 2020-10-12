這凶器吧！星戰粉絲打造真實版光劍 外觀超逼真還能削鐵如泥

電影「星際大戰」紅遍全球，尤其片中威力強大，帥氣十足的「光劍」更是許多影迷夢寐以求的寶物。日前就有Youtuber手工打造出光劍，不僅外觀還原度超高，而且還真的擁有劈開金屬的強大破壞力。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，善於重現電影高科技裝備的Youtuber「the Hacksmith」日前發表影片，表示他們這次挑戰製作了星際大戰裡頭「光劍」。過去他們也曾兩度挑戰製作光劍，但是有網友覺得成品「只是一根會發熱的光棒」，因此激勵了他們想打造還原度更高的作品出來。

經過多次實驗、設計下，the Hacksmith終於打造出第三款光劍。這次的光劍如同電影一般，可以自由伸縮長短。劍身溫度高達攝氏2200度，因此具有實質殺傷力，可以切開金屬板、或者刺穿鐵門。由於維持這把光劍需要巨大能量，因此使用時，需要搭配一顆背包大小的電池。

光劍殺傷力驚人，能切割金屬板。圖擷取自 YOUTUBE

網友看到如此逼真的光劍，紛紛表示「太驚人了」、「帥慘了」、「2020年看到這個，都不敢再做壞事了」。也有網友佩服他們的技術力，笑稱「也就是說，如果繼續嘲笑它，他們或許會再打造一支更逼真的」、「下次就輪到整台『滅星者（星際大戰中的太空戰艦）』出現了」。