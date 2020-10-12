披薩加熱只要30秒 人夫的「加熱神器」讓網友崩潰：髒死了

餡料豐富、口味又多變的披薩，就是要熱騰騰地吃才美味，一旦冷掉口感也會變差。而一般人如果想到要把冷掉的披薩加熱，不外乎是用烤箱或微波爐，然而近日有一位人夫卻突發其想，用了很特別的方式讓披薩加熱，雖然真的成功了，但過程讓不少網友們看了覺得太不衛生，引發大家討論。

該名人妻在臉書社團《好市多商品經驗老實說》po出幾張披薩照片，旁邊還擺了一台日本的負離子吹風機，二樣物品同時放在一起看起來非常不搭。她說因為老公覺得披薩放冷了不好吃，要拿去加熱，但又認為微波完會太乾變得不好吃。

人妻建議老公說，不如直接把披薩拿去用平底鍋煎一下，結果他又覺得這樣很浪費時間，「30秒內可以加熱」，她老公竟然直接拿起負離子吹風機，把披薩放進去吹，過沒多久還真的聞到食物香氣，加熱成功，他還跟她解釋，「用負離子吹風機才能保溼不會吹乾。」

此種另類加熱披薩的方式也讓不少網友看傻，有人就留言笑說，「以後妳吹頭髮會有披薩味」、「好可怕」、「奇觀」、「好噁」、「燒焦的頭皮屑為正常能量釋放，請好好享用」、「老公成功開發新技能」，還有人表示，在健身房看過有人拿吹風機吹下體和襪子，沒想到現在也可以拿來加熱食物了。

另外，還有人留言問「那披薩有沒有頭髮味？」人妻則回覆說「沒有。」至於披薩加熱到底可用什麼方法？也有人提供一些不錯的建議，例如使用氣炸鍋或是直接用電鍋，不要加水，在底部放一張鋁箔紙或烘培紙，開關按下去，跳起，即有香噴噴像剛出爐的披薩可以吃了。

而針對用吹風機吹食物的方法，也有網友提醒，用吹風機原理類似「旋風烤箱」，倘若家中有粉塵細菌較多，微生物恐怕會附著於食物上；還有人認為把吹風機這樣包在紙袋裡吹，機器也很容易過熱而斷電，使用上最好要小心注意。