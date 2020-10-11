網購牙刷拆封見「實品」 網友全笑瘋：是要刷哪？

相信不少人都有網購忽略商品尺寸而踩雷的經驗，往往等貨到了才發現和自己理想大小不符、完全不實用，不過這位網友失敗的網購經驗卻引來許多人大笑，原來他買錯的是牙刷，且還是一支巨大到完全無法使用的「牙刷」。

網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，「老婆叫我買牙刷回家，看到高X潔配色沒仔細看就下訂！寄來那麼大隻是要刷哪裡啦？等等一定被罵死」，原來，網友買到的是一支「背刷」，外型根本就是牙刷的放大版，只是尺寸不同，用途就完全不一樣了。

網友看見全都大笑，瘋喊「好可愛！」、「怎麼那麼大啦，好可愛哦」、「放大版，超！可！愛！」還有網友敲碗求網址，「哪買的？好可愛」、「我也想買」、「我老婆如果買這個，我會比普通牙刷高興一百倍」。

而對於這支放大版牙刷的用途，也有網友獻計，「可以幫老婆刷背，這樣應該可以躲過一劫」、「刷馬桶」、「剉勒蛋！（蛋蛋的憂傷）」、「刷瓦斯爐」、「刷牆壁」、「洗澡刷背的啦」！