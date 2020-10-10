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DJ盤？男住飯店遇「史上最難淋浴間」 網笑：要執照才會用
許多人住家的衛浴設備，最多就只有分熱水冷水，水量多少等等，操作起來都還算簡單明瞭。不過日本有位網友，卻在外面飯店遇到明顯複雜很多的淋浴設備，讓他想洗澡卻摸不著頭緒。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，一位名為リク的網友，入住北海道札幌市內的飯店。當他走進浴室一看，卻發現淋浴設備和平常常用的款式大不相同。光是疑似控制水溫、淋浴方式的主要開關就一共有四個，還有許多不明的小孔。
原來這個淋浴間，是來自建築業者「驪住」旗下的產品。和一般淋浴間相比，這款可以分別在洗頭、洗身體和洗手上做出精細的對應，因此才會分成許多開關操作。一組也要價高達20萬日圓（相當於新台幣5.4萬）。
許多網友也沒見過這種淋浴間，紛紛表示：「這是DJ盤喔」、「用這個的難度感覺就像是開保險箱」、「要操作得先取得『淋浴設備執照』」。不過也有用過的網友熱心教導該怎麼操作，並表示「習慣之後會很讚喔」。
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