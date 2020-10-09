在國外如何辨別是否為台灣人？ 網分析從這3點可看出

所謂「他鄉遇故知」，在異國能碰到台灣人總是會覺得多了些親切感，但如果對方不開口的話能分辨得出來是否是台灣人嗎？一名網友在PTT發文好奇地詢問鄉民們「在國外可以一眼認出台灣人嗎？」引起熱烈討論。

原PO想知道大家在國外旅遊的時候，有什麼方法能夠一眼就看出對方是否為台灣人？「是從穿著、談話、還是什麼行為舉止呢？我覺得台灣人還蠻好認出來的，大家覺得呢？有沒有八卦？」

貼文引起網友熱烈的討論，「不講話的話難吧」、「不講話我大概有五六成的命中率」、「中國人比較好認，台灣人風格很多」、「女生的話看妝髮，東亞的大概可以辨識出來」、「我留學時可以分欸，台日韓中真的有明顯各自的風格，很好分」、「全球化的時代，越來越難」。

從鄉民們的留言來看，大致可以知道要辨別台灣人有「穿著」、「口音」、「行為」3個方向。穿著方面，「蠻好認的其實，長相+穿著，90%認得出來」、「看穿著，比起南韓日本，台灣還是比較『俗』」、「可以，俗氣親切的感覺，就是咱台灣欸」、「看穿搭還蠻準的」、「羽絨衣不離身，保證大家知道你是台灣人」、「背包有放水瓶，男的幾乎都戴眼鏡」、「排汗衣、運動鞋逛市區的八成台灣中年人」。

在口音和行為方面，「台灣人口音很好認啊，有談話都能知道」、「其實很好認，跌倒時『哎喲喂呀』的聲音，一聽就知道台灣人」；「外表應該有點難，不過看行為就很容易分辨得出來，之前在歐洲就被問過是不是台灣人」、「撐小陽傘加上國語」、「看哪裡在排隊或是買一送一吧」、「台灣人都小聲交談，很容易辨識」、「聽到街尾有女生尖笑，一定是台灣人」。