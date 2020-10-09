水洗乾洗都不准！麥當勞限量抱枕標籤網看傻：免責聲明無誤

麥當勞近期推出全台限量8萬組的「DORAEMON愛作夢抱枕」，只要購買套餐就可以加購，雖然目前僅開賣記憶麵包與友誼鈴鐺2款，卻讓每間麥當勞幾乎大排長龍！有鄉民在PTT貼出多張照片分享戰利品的細節，意外讓網友注意到此款抱枕的「嬌貴」之處！

據原PO表示，為了買抱枕提早門市排隊，開賣時身後已經累積10幾位顧客，隨後抱枕一到手就拿起相機一陣狂拍上傳，並讚抱枕「摸起來的質感還不錯」。不過也因為原PO拍照拍得「太仔細」，網友們也忽然發現「好像哪裡不對」。

網友拍下抱枕標籤，注意事項引起鄉民討論。 圖／翻攝自PTT

仔細一看，抱枕標籤背面竟然寫著「五不可」：「不可水洗、不可乾洗、不可漂白、不可烘乾、不可熨燙」，讓眾人傻眼表示：「不可水洗也不可乾洗，髒了怎辦？」、「不可水洗／乾洗？是要包保鮮膜抱哦！」、「不可水洗/乾洗？是指髒了就丟嗎……」、「笑死全都禁用，免責聲明無誤」、「翻譯：洗壞不負責」、「不可水洗不可乾洗＝任何洗壞你家的事，真是小聰明蛋」。

此兩款抱枕在首日就已全數賣光，有網友說「店員說如果這一波賣完明天就沒有了！」，讓買不到的人都哭喊「記憶吐司沒了…」、「下班才來已經買不到了阿」，目前網路轉賣價也飆到數千元不等。