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超精美！日神人用鉛筆芯雕刻巴黎鐵塔 網跪拜封他「神之手」

香港01 / 沉默是柑
雕刻神人名為「シロイ（Shiroi）」在Twitter上分享將鉛筆筆芯雕刻成各種精美物品的神作，讓網友超佩服。圖擷自Twitter@shiroi003
雕刻神人名為「シロイ（Shiroi）」在Twitter上分享將鉛筆筆芯雕刻成各種精美物品的神作，讓網友超佩服。圖擷自Twitter@shiroi003

說起鉛筆，大家都覺得它用的途是寫字或者畫畫，不過除了這些，原來鉛筆本身還可以是一種藝術品。日本網路圈出現一位神人，會用鉛筆的筆芯進行精細雕刻，作品包括武士刀、艾菲爾鐵塔、吉他等，技巧之高吸引大批網友佩服，大讚他是「神之手」。

雕刻神人名為「シロイ（Shiroi）」，他已經鍛鍊筆芯雕刻技術長達5年之久，他不時在Twitter上分享作品。不過，以前的他本來只是喜歡畫畫，對於雕刻並未涉略，甚至都沒想過使用「鉛筆筆芯」作為雕刻的材料。

直到幾年前，他突然萌生想法，「鉛筆可以用來寫字或者畫畫，但這項創造藝術的物品本身，都可以是一項藝術」。向來內向、缺乏動力的他開始秉持著這個想法，立刻買工具，從零開始學習筆芯雕刻。

終於經過5年時間的鍛鍊，他已經可以精細地做出各式各樣的雕刻藝術。他不時在Twitter上分享鉛筆雕刻作品，他把鉛筆筆芯雕刻成「武士刀」、「匕首」、「鐵鍊」、「扳手」、「刀叉餐具」等，甚至連細節精細的「吉他」、「艾菲爾鐵塔」也難不倒他。

雕刻神人名為「シロイ（Shiroi）」在Twitter上分享將鉛筆筆芯雕刻成各種精美物品的神作，讓網友超佩服。圖擷自Twitter@shiroi003
雕刻神人名為「シロイ（Shiroi）」在Twitter上分享將鉛筆筆芯雕刻成各種精美物品的神作，讓網友超佩服。圖擷自Twitter@shiroi003

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文章授權轉載自《香港01》

日本 艾菲爾鐵塔 藝術家

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