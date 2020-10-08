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超精美！日神人用鉛筆芯雕刻巴黎鐵塔 網跪拜封他「神之手」
說起鉛筆，大家都覺得它用的途是寫字或者畫畫，不過除了這些，原來鉛筆本身還可以是一種藝術品。日本網路圈出現一位神人，會用鉛筆的筆芯進行精細雕刻，作品包括武士刀、艾菲爾鐵塔、吉他等，技巧之高吸引大批網友佩服，大讚他是「神之手」。
雕刻神人名為「シロイ（Shiroi）」，他已經鍛鍊筆芯雕刻技術長達5年之久，他不時在Twitter上分享作品。不過，以前的他本來只是喜歡畫畫，對於雕刻並未涉略，甚至都沒想過使用「鉛筆筆芯」作為雕刻的材料。
直到幾年前，他突然萌生想法，「鉛筆可以用來寫字或者畫畫，但這項創造藝術的物品本身，都可以是一項藝術」。向來內向、缺乏動力的他開始秉持著這個想法，立刻買工具，從零開始學習筆芯雕刻。
終於經過5年時間的鍛鍊，他已經可以精細地做出各式各樣的雕刻藝術。他不時在Twitter上分享鉛筆雕刻作品，他把鉛筆筆芯雕刻成「武士刀」、「匕首」、「鐵鍊」、「扳手」、「刀叉餐具」等，甚至連細節精細的「吉他」、「艾菲爾鐵塔」也難不倒他。
#上手いとか下手とかそういうのは関係なく自分が作った大好きな子を４人選抜見た人もやる— シロイ/鉛筆彫刻人✏ (@shiroi003) September 29, 2020
・日本刀
・鎖
・エッフェル塔
・クロイ君
4本選ぶのは難しいですね✏ pic.twitter.com/BumcpHK5kR
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文章授權轉載自《香港01》
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