聯絡簿當畫布！她曬系列「神作」 網狂讚：被耽誤的畫家媽媽

高手在民間！一名擁有巧手的媽媽將小孩的聯絡簿當成塗鴉繪本，僅單靠一支藍色原子筆，就在聯絡簿空白處畫上許多知名卡通人物，不僅畫風可愛，連畫工也是相當厲害，吸引大批網友連聲讚美。

一位媽媽在臉書社團「爆廢公社」分享自己的畫作，她PO出許多簡單用原子筆畫成的模仿畫，如柯南、喬巴、阿拉蕾、加菲貓、馬力歐兄弟、頑皮豹等知名卡通人物，不過仔細一看可以發現，這位媽媽是把兒子的聯絡簿當成畫布，都是把塗鴉畫在家長與老師的對話框中。

不只是卡通人物的比例堪稱完美，且連陰影處也仔細的勾勒出來，這名媽媽自稱是「很愛畫的媽媽」，她在兒子幼幼班時的聯絡簿上塗鴉，至今已累積不少厲害的畫作，許多網友見到她將卡通人物描繪得如此維妙維肖的作品，都不禁大聲讚嘆「被家庭和小孩耽誤的畫家媽媽！」

許多網友紛紛在貼文下方留言「好用心的媽媽」、「好有才的媽媽啊～」、「希望我也有這樣的才能」、「老師應該很期待看妳兒子的聯絡簿」、「神人級的媽咪」、「這……是插畫家媽媽吧」、「小孩會覺得媽媽每次簽聯絡簿都要很久」、「我如果是老師，我可能每天都在期待今天是什麼圖案」、「很難偽簽」、「上國小後應該能畫完一集漫畫」。

一名媽媽曬出自己單靠原字筆畫出的「神作」，而且她更是利用兒子聯絡簿上的空白處畫出維妙維肖的知名卡通人物。圖擷自 爆廢公社