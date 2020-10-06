發黑布偶要賣兩百萬 網看傻問：確定是hello kitty娃娃嗎

你也有從小到大的小被被、玩偶嗎？近日有隻娃娃被刊登在《大家坛》拍賣網站上，商品詳情打上「1986年生產的hello kitty，活潑可愛，乖巧懂事，會賣萌」，讓網友吃驚的是，這隻娃娃面部焦黑、破裂不堪，拍賣價格高達台幣210萬元，原來這是一隻1986年生產的hello kitty娃娃。

根據了解，起初這隻娃娃在拍賣玩上只賣15塊人民幣（約新台幣63元），但賣主打上商品介紹，立刻飆到人民幣50萬（約新台幣210萬元），賣主表示「1986年產的hello kitty，自己抱了30多年，活潑可愛、乖巧懂事、會賣萌，雖然貓體有數處純手工打造的修補痕跡，但其中有35%是原皮，採天地之靈氣，聚日月之精華，由於生活困苦難耐無心摟抱，現忍痛割愛」。

仔細看娃娃，整隻變成灰黑色，黴菌依附在娃娃身上，娃娃的身體發黃，而頭部、臉部多處破損，連眼睛都因年久而鬆脫，儘管看得出滿滿的使用痕跡，但1986年產的hello kitty仍有價值，讓網友跌破眼鏡。

網友看了也表示「我的眼睛業障重……看不出來那是一隻凱蒂貓玩偶 」、「還以為是貓頭鷹」、「炒作的，先丟出來，自己再出高價買回來，把價格炒高，自然有傻子上鉤以為這是寶」、「我總覺得裡面有養小鬼」、「越看越怕，這樣還要2百多萬，太扯了」、「有夠恐怖的娃娃」。