請婆婆買10條香腸！媳婦回家見「紅色瀑布」 網笑：夠霸氣

中秋節烤肉大家都會準備許多食材，但有民眾因為不熟南部的單位詞而鬧出笑話。一名女網友日前請婆婆幫忙代買10幾條香腸，結果對方卻送來「香腸瀑布」，驚人數量讓她整個傻眼，照片在網上曝光，眾人笑瘋「是要開香腸攤嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前請婆婆幫忙買香腸，由於當天不到15個人到場，因此便跟婆婆說「我要10幾條就好了」，沒想到送來家裡的卻是一串又一串的香腸，雖然真的是10幾條沒錯，不過這數量跟她預期的相差甚遠。

原PO透露，自己是北部人，所以不太懂南部講法，其實北部說的「一條香腸」，在南部是指「一節香腸」，換句話說「條」便是一整串。

貼文一出，網友留言回應，「妳婆婆還在想奇怪北部人都這麼愛吃香腸喔」、「腳踏車和骰子會是妳最重要的好朋友」、「可以擺香腸攤了，哈哈」、「婆婆好霸氣」、「冰冷凍慢慢吃，不然拿去送鄰居敦親睦鄰」、「妳的婆婆怎麼這麼可愛」。