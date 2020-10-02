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才六階樓梯高！日本車站出現「短電梯」 原來是為了這用途
一般人搭電梯時，幾乎都是為了在樓層間移動，為了少走那好幾十階的樓梯而搭。不過在日本，有時會在一些不到十階樓梯的地方，同樣也設置了電梯可以搭乘。不是因為日本人連這麼一點樓梯都懶得走，而是另有目的。
根據日本媒體「乗り物ニュース」報導，電車JR惠比壽車站西口等處，都能看到明明旁邊樓梯才沒幾階，但卻設置電梯的狀況。實際測試，進入電梯之後，僅花三、四秒左右就到達「下一樓層」而打開門。
像這樣的「短電梯」並非僅此一處，報導指出，諸如山手線的高田馬場站、南武線的宿河原站、久地站等都有設置，高度也都是只有6到9層樓梯。
其實這些短電梯的出現，是為了身心殘障者的便利。日本政府曾推行，要在全日本3450個平均一日乘客流量3000以上的車站，徹底貫徹無障礙空間的設置。然而若是如此，為什麼不直接設立斜坡呢？
原因在日本有規定「無障礙空間法」，並明訂出設置斜坡的坡度標準，避免斜坡太陡反造成身障者的不便。按其標準下，光是垂直1公尺的高度，就得花上平面12公尺長度的空間設斜坡。許多車站空間不足，乾脆直接裝電梯代替，讓身障者再也不用煩惱要怎麼上樓梯。
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