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媽巧手做「巴斯光年柚子」 1年後變這樣…網笑：歲月不饒人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽幫孩子做了一個巴斯光年造型的柚子。圖／翻攝自爆廢公社
一名媽媽幫孩子做了一個巴斯光年造型的柚子。圖／翻攝自爆廢公社

中秋節即將到來，家家戶戶除了烤肉，還會吃柚子應景，就有一名媽媽表示，去年她幫孩子做了一個巴斯光年造型的柚子，要給孩子帶去學校比賽，今年再度把這顆柚子拿出來，沒想到卻被它的模樣嚇壞，引發網友討論。

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社PO文表示，中秋節每年都會出現神爸媽製作的造型柚子，於是她去年做了一個巴斯光年的造型，給孩子帶去學校比賽，結果老師告訴她：「媽咪～我們昨天比完了耶」，讓她頓時晴天霹靂，因此決定把巴斯光年底座留下，「今年要是還有柚子造型比賽，我一定要再比一次！」

結果今年學校沒有舉辦柚子比賽，而當原PO把巴斯光年柚子拿出來，卻發現柚子不僅發黃，臉上還佈滿皺紋，讓她驚呼「歲月不饒人...巴斯光年老了...」，放了整整一年，居然沒有壞也沒有臭。

照片曝光後，網友紛紛笑回「我還以為是派大星cosplay巴斯光年呢」、「巴斯光年也會老啊」、「巴斯光年變巴斯老年了」、「沒有拉皮好恐怖」、「老囉！歲月不饒人啊」、「媽咪手好巧哦！做得好像呢！一年過去，巴斯都老掉了耶！」

一年後巴斯光年柚子不僅發黃，臉上還佈滿皺紋。圖／翻攝自爆廢公社
一年後巴斯光年柚子不僅發黃，臉上還佈滿皺紋。圖／翻攝自爆廢公社

中秋節 爆廢公社

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