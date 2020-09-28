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婆婆洗光「結婚簽名布」字跡 網狂歪樓：求哪牌洗衣精？

聯合新聞網 / 綜合報導
結婚簽名布被洗得一乾二凈。圖／取自臉書
結婚簽名布被洗得一乾二凈。圖／取自臉書

為了紀念，婚禮時多會擺放嘉賓簽名紀念簿，讓賓客到場時可簽名留念，新郎新娘往後也可回憶當年。豈料有網友發現，自己婚禮簽名布上的賓客簽名竟通通消失，一問才得知是婆婆將布拿去洗了。由於洗得相當乾淨，讓不少網友歪樓詢問「到底哪牌洗衣精？不團購不行了！」

有網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，她發現婚禮上用的賓客簽名紀念布變得非常乾淨，上面的賓客簽名字跡通通不見了，她焦急地詢問婆婆「結婚給客人簽名的字怎麼都不見了？」婆婆竟回答「我拿去洗洗啊，嘛曬乾了」，讓她無奈表示「我的婆婆怎麼那麼天兵？你要留給你兒子下一任用嗎？」

其他網友則留言「這是新的吧！別想騙我喔」、「你肯定有辦過婚宴？」、「或許是婆婆想自己用」、「你沒問看看是不是婆婆結婚時候用的是這條」、「終於有機會可以再訴請結婚一次」、「直接傳承後代子孫，曾曾曾曾曾孫結婚的時候可以炫耀，這是我祖宗留下來的賓客簽名布」。

不過由於婆婆洗得太乾淨，讓許多網友歪樓，好奇洗衣精品牌到底是哪個牌子，留言「連奇異筆都能洗掉，這牌子好用」、「求洗衣精品牌？有什麼洗衣撇步？」、「到底哪牌洗衣精，不團不行啊！不會是業配文吧」、「看這條布，就知道婆婆婆婆洗的很用力，話說哪家洗衣精」、「求洗衣精品牌，拜託」。

婆婆 結婚 婚禮 爆怨公社

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