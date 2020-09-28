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比毛髮還難找！日業者打造「指紋大小」戰艦模型
隨著技術的進步，3D列印也越來越發達。最近就有日本業者透過3D列印，成功做出不到毛髮大小的戰艦模型，令網友嘖嘖稱奇。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本金屬零件業者「京都LiQビル」，平常便會在twitter上分享自家的3D列印製品，其中不乏細小的工具模型。近日他們又分享了新的成品。只見文中秀出兩張照片，一張畫面中有一隻手指，指頭部分有極為細小的反光。
第二章照片揭露了反光的東西，竟然是戰艦「大和號」的模型。而且不只有船身而已，連船上的大砲、甲板配備等設施都有，做工非常精密。業者表示，他們是用奈米3D列印機做出來的，因此整體只有指紋大小，還可以整台擺在毛髮上。若要看清上頭的東西，得動用到顯微鏡才行。
如此渺小的模型，也讓網友們驚嘆不已，紛紛表示「太厲害了…感覺超容易就不見了」、「好想要這個啊」、「世界最大戰艦變成最小的了」、「科學的力量真厲害」。而因為網友的廣大迴響，預定參加「關西技術要素展」的京都LiQビル，也開始認真考慮將之正式升格為禮物。
10月7日〜9日インテックス大阪にて— キャステム京都LiQ【公式】 (@castem_liq) September 27, 2020
開催の関西機械要素技術展で💁♀️
#ナノ3Dプリンタ のサンプルを
たくさん展示予定ですので
お近くの方は是非お立ち寄りください🤗 pic.twitter.com/VMtVIu68tG
私たちの名刺ケースがもたらす影響✨— キャステム京都LiQ【公式】 (@castem_liq) September 27, 2020
・掴みはオッケー
・場が和む
・技術アピール
・その場でご発注
・印象に残る
最高のビジネスツールです🤗#ミニチュア工具セット pic.twitter.com/AEF291LBH9
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