比毛髮還難找！日業者打造「指紋大小」戰艦模型

隨著技術的進步，3D列印也越來越發達。最近就有日本業者透過3D列印，成功做出不到毛髮大小的戰艦模型，令網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本金屬零件業者「京都LiQビル」，平常便會在twitter上分享自家的3D列印製品，其中不乏細小的工具模型。近日他們又分享了新的成品。只見文中秀出兩張照片，一張畫面中有一隻手指，指頭部分有極為細小的反光。

第二章照片揭露了反光的東西，竟然是戰艦「大和號」的模型。而且不只有船身而已，連船上的大砲、甲板配備等設施都有，做工非常精密。業者表示，他們是用奈米3D列印機做出來的，因此整體只有指紋大小，還可以整台擺在毛髮上。若要看清上頭的東西，得動用到顯微鏡才行。

如此渺小的模型，也讓網友們驚嘆不已，紛紛表示「太厲害了…感覺超容易就不見了」、「好想要這個啊」、「世界最大戰艦變成最小的了」、「科學的力量真厲害」。而因為網友的廣大迴響，預定參加「關西技術要素展」的京都LiQビル，也開始認真考慮將之正式升格為禮物。