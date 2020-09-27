爸看到國小女兒數學作業答案超傻眼 網友全笑翻：這是天才啊

孩子的思維常常讓大人摸不著頭緒，尤其在功課方面總是會讓家長哭笑不得，一名爸爸在臉書上PO出女兒的數學作業，其中一項要填入「>」或「<」的符號，但女兒寫的答案卻讓他看了超傻眼，無奈的說「我可以說她錯嗎？」照片貼出來也笑翻許多網友，紛紛留言大讚真是「天才」。

這名爸爸在臉書「爆怨公社」PO出就讀國小女兒的數學習題，當中一項題目是要求比較數字大小，「在（）裡填入『>』或『<』」，因為女兒還在學習注音的階段，而題目文字旁邊也都有用注音標示出來，但「>」、「<」因為是符號所以沒有注音，或許是如此，女兒竟然在空格裡全部都用注音填入「ㄏㄨㄛˋ（或）」，讓爸爸看了直呼「天才啊！居然還是我的女兒，我可以說她錯嗎？」

貼文引來逾萬名網友按讚，許多人都笑說實在很聰明，「其實滿可愛的，她這樣寫某方面來說也不算錯…可以跟她說題目的意思其實是什麼，讓她理解就好」、「以後是個人才」、「天才的思路都是不一樣的」、「合理！她把『>』、『<』當成強調符號」、「沒毛病啊」、「孺子可教也」、「有創意」、「其實小孩的思想真的很靈活」、「她很聰明，思維跟別人不一樣」。

還有網友也分享自己遇過的相同例子，「我女兒也這樣耶」、「沒關係，我妹小時候也這樣，現在是交大研究生」、「我兒子也在裡面寫過『或』」、「哈哈…我兒子都會把大於小於搞錯邊」、「一開始我兒子也是這樣寫」、「我兒子也做過，你不孤單」、「我以前曾經做過這件事⋯」、「當初改學生評量爆笑好幾回，真的有這樣的學生」。