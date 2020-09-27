快訊

才痛失三浦春馬又失去竹內結子 網翻出兩人合照惹鼻酸

傳蛋黃酥代購價飆到2000 彰化不二坊凌晨1點就有人排隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爸看到國小女兒數學作業答案超傻眼 網友全笑翻：這是天才啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名爸爸PO出女兒的數學作業，答案卻讓他看了哭笑不得。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名爸爸PO出女兒的數學作業，答案卻讓他看了哭笑不得。 圖／翻攝自「爆怨公社」

孩子的思維常常讓大人摸不著頭緒，尤其在功課方面總是會讓家長哭笑不得，一名爸爸在臉書上PO出女兒的數學作業，其中一項要填入「>」或「<」的符號，但女兒寫的答案卻讓他看了超傻眼，無奈的說「我可以說她錯嗎？」照片貼出來也笑翻許多網友，紛紛留言大讚真是「天才」。

這名爸爸在臉書「爆怨公社」PO出就讀國小女兒的數學習題，當中一項題目是要求比較數字大小，「在（）裡填入『>』或『<』」，因為女兒還在學習注音的階段，而題目文字旁邊也都有用注音標示出來，但「>」、「<」因為是符號所以沒有注音，或許是如此，女兒竟然在空格裡全部都用注音填入「ㄏㄨㄛˋ（或）」，讓爸爸看了直呼「天才啊！居然還是我的女兒，我可以說她錯嗎？」

貼文引來逾萬名網友按讚，許多人都笑說實在很聰明，「其實滿可愛的，她這樣寫某方面來說也不算錯…可以跟她說題目的意思其實是什麼，讓她理解就好」、「以後是個人才」、「天才的思路都是不一樣的」、「合理！她把『>』、『<』當成強調符號」、「沒毛病啊」、「孺子可教也」、「有創意」、「其實小孩的思想真的很靈活」、「她很聰明，思維跟別人不一樣」。

還有網友也分享自己遇過的相同例子，「我女兒也這樣耶」、「沒關係，我妹小時候也這樣，現在是交大研究生」、「我兒子也在裡面寫過『或』」、「哈哈…我兒子都會把大於小於搞錯邊」、「一開始我兒子也是這樣寫」、「我兒子也做過，你不孤單」、「我以前曾經做過這件事⋯」、「當初改學生評量爆笑好幾回，真的有這樣的學生」。

爆怨公社 數學

延伸閱讀

熱門家教科目鐘點薪資曝光！「中文作文」時薪衝上千元

培養那瑪夏第一個「原數英雄」 曾建瑋獲菁師獎

新課綱現場／新學測混合題型 9成高中段考沒考

數學題目暗諷「客家人摳門」 家長傻眼：考慮換補習班

相關新聞

爸看到國小女兒數學作業答案超傻眼 網友全笑翻：這是天才啊

孩子的思維常常讓大人摸不著頭緒，尤其在功課方面總是會讓家長哭笑不得，一名爸爸在臉書上PO出女兒的數學作業，其中一項要填入「>」或「<」的符號，但女兒寫的答案卻讓他看了超傻眼，無奈的說「我可以說她錯嗎？」照片貼出來也笑翻許多網友，紛紛留言大讚真是「天才」。

叫披薩外送！她打開見「陣形圖」 網笑瘋：比另一半還貼心

近年來外送平台興起，投身此行業的人越來越多，不過為了避免消費糾紛，外送員遇到容易打翻的餐點，運送上會格外小心。一名女網友日前在外送平台點了一個披薩，怎料餐點抵達打開後卻看到「驚人畫面」，照片在網上曝光，網友全笑瘋直呼「比另一半還貼心」。

醫院禁忌「不能吃鳳梨芒果」醫師誤食忙到厭世：鳳梨之神我信你了

鳳梨的台語是「旺來」，有越吃越旺的寓意；但對某些特殊職業，包括媒體、醫護、警消等，鳳梨是大忌，就怕「旺來」加持讓工作爆量。有位住院醫師在分享鳳梨引發的慘劇，他本來不信邪，某天意外喝了「鳳梨冰茶」，後勁兇猛，讓他那陣子病人爆量忙翻天，忍不住大嘆「鳳梨之神我信你了」。

孕婦腰痠背痛想趴著又怕傷胎兒 老公一妙招讓網友全笑翻

女性懷胎相當辛苦，當肚子越來越大時做任何事都十分不方便，甚至會腰痠背痛，一名孕婦在臉書上表示老公幫她想了一個奇招，讓她能夠「趴著」又不會傷到胎兒，一個簡單的小動作讓她大讚老公很有才，她將照片PO上網後引來2萬多人按讚，讓鄉民們看了笑翻，直呼「高招」。

飛機起飛後空姐為何拉上布簾？ 3原因曝光太現實

飛機是往來各個國家之間最重要的交通工具，而機上座位又依照價位區分為「頭等艙」、「商務艙」和「經濟艙」，常搭飛機的民眾不知道是否有發現，為何在飛機起飛後，空服員都會將中間的布簾拉上？專寫旅遊文章的《心底的小城》專欄針對此事分析了3個主要原因。

大麥克精華全在這！ 老饕加碼超狂澎湃吃法

麥當勞除了不時推出新口味產品，經典口味漢堡也是許多民眾必點的餐點，其中大麥克可能是不少人的心中首選。有一名網友在「Dcard」分享，他提到自己女友每次吃大麥克總先吃...

他喝飲料驚見杯底藏「記憶卡」 網笑歪：特務藏機密！

少數人可能曾經遇過用餐時發現自己的餐點「被加料」，餐廳工作人員可能因為作餐忙碌而疏忽，不小心讓毛髮、清潔用品等異物混入餐點中，但就有一位網友分享自己遇到在飲料中發現一張「8G」記憶卡，讓他不禁笑虧「難道是求救訊號嗎？」引來許多網友按讚留言。

好市多見到兄弟女友出軌 他拍2新品暗示對方秒懂

好市多賣場商品多元也會時常推出新品，近日就有網友在賣場驚見先生朋友的女友疑似出軌，於是先生就挑了兩樣好市多新品傳給了朋友，結果對方看了暗示後立即明白真正意思，文章曝光也讓網友稱讚兩人之間的默契。

吃得到整隻螃蟹！日本蟹堡開賣首日即秒殺 台網友敲碗喊想要

你敢整隻螃蟹連殼吃嗎？日本有速食業者，最近開賣螃蟹漢堡，主打整隻螃蟹連殼塞在其中，不僅外觀豪邁，上市後也瞬間被搶購一空。

她騎車停紅燈360度旋轉甜筒狂舔 男騎士盯著看網笑「有畫面」

炎炎夏日來上一支冰，真是讓人清涼無比，但如果邊騎車邊吃冰可能會出現尷尬的情形。一名女網友日前到超商繳費時，赫然看到仙人掌冰特價，跟店員買了一支後才得知有買一送一的活動，為了把另一支冰拿回家冰存，只好邊騎車邊吃冰，但也因此衣服被滴到，停紅燈時還被旁人注目，讓她尷尬的想找洞鑽。

排骨便當的英文？店家招牌本土化 1.6萬人跟著唸完全笑瘋

學英文最忌諱逐字中翻英，因為兩者是完全不同的語言，如果表達不清就會鬧出笑話。昨（19）日一名網友發現標示排骨便當的招牌底下出現一串英文字，他左思右想都無法理解，因此將照片分享至網上，1.6萬人看完卻笑瘋「這英文太專業，中文和台語都通」。

10幾年沒簽名！阿公在孫女聯絡簿簽「2字」 網笑瘋：太可愛

9月份學校陸續開學，從幼兒園到國中甚至高中，都有「聯絡簿」當家長與老師的橋樑，也可以檢視孩子在學校的生活狀況，不少家長都有幫小朋友「簽聯絡簿」的經驗，近日有一名阿公幫剛上幼兒園的寶貝孫女簽名，但由於太久沒有簽名了，竟然忘記簽上自己本名，直接寫上「阿公」兩字，可愛的行為讓網友笑翻，直呼「太可愛了」。

熱門新聞

他問哪種公職最好考？ 過來人揭「這類」：錄取率超高

訂婚宴散場後被丟包「全場只剩新娘」 她傻眼：我還沒嫁欸！

爆發戰爭台灣哪裡最安全？網友曝一地方炸下去全球都完蛋

竹內結子驚傳身亡 台灣網友細數代表作：現在很想見你

網友挖出竹內結子與三浦春馬合演照 驚：兩人都在2020年跟世界說再見

全台22縣市最想住哪裡？他狂推這區：老了會想選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。