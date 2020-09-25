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叫披薩外送！她打開見「陣形圖」 網笑瘋：比另一半還貼心

聯合新聞網 / 綜合報導
網友叫披薩外送，打開卻看到驚人一幕。圖擷自dcard
網友叫披薩外送，打開卻看到驚人一幕。圖擷自dcard

近年來外送平台興起，投身此行業的人越來越多，不過為了避免消費糾紛，外送員遇到容易打翻的餐點，運送上會格外小心。一名女網友日前在外送平台點了一個披薩，怎料餐點抵達打開後卻看到「驚人畫面」，照片在網上曝光，網友全笑瘋直呼「比另一半還貼心」。

原PO在「Dcard發文表示，晚上9點多肚子餓於是點披薩當作宵夜，沒想到打開盒發現披薩被「11個三角架」固定，照理說平常只會放1個，讓她不禁好奇「這數量是要防甩尾嗎？」

貼文一出，網友歪樓回應，「比我女友跟我吵架時把我十字固定還結實」、「被封印的披薩」、「這是陣法，可以讓妳迷失在美味之中」、「黑魔法的陣形」、「這是三國著名的八門遁甲之陣」、「我懷疑是外星生物所留下的基地」。

但也有人認為，可能是店員得知這筆訂單要外送，怕餡料散開於是用多個三角架固定，「我覺得很貼心，收到四分五裂的我會不爽」、「我說認真的，這是怕披薩在移動過程中，只要稍有位移就會被投訴，所以外送人員寧願多放一點。也要防止愛小題大作的奧客」。

事實上，這個物品不是固定器，而是稱作「披薩救星（Pizza saver）」的保護器，由於披薩放入盒子後會產生熱氣，使頂部盒子變軟而壓到餡料，於是將三角架放在中央，可用來作為支撐盒子，避免盒子頂端變形而接觸擠壓內容物。

Dcard 外送員

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