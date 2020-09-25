醫院禁忌「不能吃鳳梨芒果」醫師誤食忙到厭世：鳳梨之神我信你了

鳳梨台語又稱「旺來」，有越吃越旺的寓意；但對某些特殊職業，包括媒體、醫護、警消等，鳳梨是大忌，就怕「旺來」加持讓工作爆量。有位住院醫師在Dcard分享鳳梨引發的慘劇，他本來不信邪，直到某天喝了「鳳梨冰茶」，後勁兇猛，讓他那陣子病人爆量忙翻天，忍不住大嘆「鳳梨之神我信你了」。

原PO說，醫院口耳相傳，住院醫師要避吃幾種食物，其中「最毒」的就是鳳梨跟芒果，因為會「旺」又「忙」，還有鴨胸（壓胸=CPR）、每日C（CPR）、養樂多／多多／多力多滋（病人會多）等等，醫生們都會避開這些食物。

原PO某天下班前十分鐘，意外拿到一杯據說送錯（沒有人願意喝）的鳳梨冰茶，「吸管插下去的那一刻，就像打開潘朵拉的盒子一樣，把各種災難都放出來了」。原PO喝完第一口，馬上連續接到call，兩小時後他終於下班，走到醫院大門口又有突發狀況，「有位阿伯在醫院門口昏倒」，當下原PO又開始做心肺復甦，接下來幾天鳳梨繼續發功，「當科的病人都是十幾床在跑的」。學長推測，「鳳梨這種毒素是會累積然後慢慢衰退，而不是一天爆發完之後就歸零的...。」原PO說，從此他對各種鳳梨、芒果避之唯恐不及，「總之，我信了」。

PO文一出，釣出不少醫護留言，「單位姐姐訂了四五箱的芒果送到護理站來，當天穿隔離衣穿到厭世，之後就被阿長勒令不准訂芒果了」、「之前實習產科，好幾天沒媽媽生產，想學東西但看不到，大家鼓起勇氣一人一杯鳳梨芒果冰沙...隔天產房滿床」、「有次家屬帶整顆大鳳梨，那幾日慢性病房50人瘋狂發燒...後來貼公告懇求家屬不要帶鳳梨、芒果」、「上班病人看我沒吃飯，塞了一包旺旺給我，拿了那包我更忙了」「遇過一個醫生公務手機用柯南片頭曲，旺的要死」。

其他職業網友也回應，「社工也一樣，已經三年沒吃過鳳梨」、「警察也是啊，誰吃鳳梨酥，誰案件接不完」、「地檢署也有這些禁忌」、「像我們殯葬業，春聯不能掛生意興隆一樣」、 「就跟工程師會在機房放乖乖一樣」。