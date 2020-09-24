快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孕婦腰痠背痛想趴著又怕傷胎兒 老公一妙招讓網友全笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名孕婦因為常常腰痠背痛，貼心的老公想了一個妙招，讓她能「趴著」緩解痠痛。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名孕婦因為常常腰痠背痛，貼心的老公想了一個妙招，讓她能「趴著」緩解痠痛。 圖／翻攝自「爆怨公社」

女性懷胎相當辛苦，當肚子越來越大時做任何事都十分不方便，甚至會腰痠背痛，一名孕婦在臉書上表示老公幫她想了一個奇招，讓她能夠「趴著」又不會傷到胎兒，一個簡單的小動作讓她大讚老公很有才，她將照片PO上網後引來2萬多人按讚，讓鄉民們看了笑翻，直呼「高招」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示懷孕後挺著大肚子，常常都會腰痠背痛，時時刻刻都想趴著休息，但又擔心會壓到肚子傷到胎兒，所以只能作罷。老公知道後為了滿足她的需求，就利用家裡的沙發想出一個兩全其美的辦法。

老公將L型沙發側邊的椅子拉開，中間空出一個空隙，原PO看了想都沒想，立刻「橫趴」上去，上半身和下半身分別置放在兩處沙發上，中間的空隙剛好讓肚子垂下，這樣的方法讓她大讚「瞬間舒筋活骨，通體舒暢」。

原PO笑說雖然總覺得哪裡怪怪的，但只有懂的人才知道這樣有多舒服。至於是否安全，原PO表示趴著的時間沒有太久，也有評估自己的身體狀況，老公也都會在一旁保護著，所以完全不擔心會有危險。

貼文和照片引來逾2萬人按讚觀看，網友的看法不一，有人讚嘆這招很聰明，「這是高手」、「怎麼沒想過這招，哈…」；還有女網友分享自身經驗，「這招真的很好用，只是要小心，還可以拿棉被墊在肚子下面，減少一些壓力會更舒服」、「13年前我學姊也是這樣，她說她喜歡趴著睡，只好偶爾稍微這樣休息一下」、「可以拿一個充氣泳圈，放在床上就可以趴了」。

不過也有很多人覺得不妥，「這樣騰空恐怕對腰椎的傷害更大」、「別這樣趴太久，很傷腰椎」、「感覺危險而且很傷腰吧…肚子這麼大，實在不妥哦」、「我覺得好危險」、「掉下去就完蛋了，要小心一點啊！記得固定住沙發」、「如果脊椎有退化性的問題（例如滑脫）或是開過刀，不太建議這樣做」。

一些過來人對於懷孕期間想趴著的想法表示很有同感，「我生完第一件事情就想趴著，整個孕期都不能趴很痛苦」、「那時生完第一件想做的事就是趴著睡！誰知生完漲奶根本不能趴」、「真的有時候要這樣才能入睡啊」、「看妳的肚子，我彷彿回到那段腰痠背痛的時光」、「真的！我超愛肚子貼床睡，懷孕的時候好難過」。

爆怨公社 孕婦

延伸閱讀

自然產用力過度！ 29歲孕婦腦中風半身癱瘓艱苦復健育兒

蜂蜜對胎兒有影響，懷孕媽媽不能吃蜂蜜？

喝咖啡一天超過這量就算NG！ 重度飲用者都該知道的攝取觀念

「耳朵聽到要殺她，就殺了」 殺傷孕婦的他被檢聲押

相關新聞

孕婦腰痠背痛想趴著又怕傷胎兒 老公一妙招讓網友全笑翻

女性懷胎相當辛苦，當肚子越來越大時做任何事都十分不方便，甚至會腰痠背痛，一名孕婦在臉書上表示老公幫她想了一個奇招，讓她能夠「趴著」又不會傷到胎兒，一個簡單的小動作讓她大讚老公很有才，她將照片PO上網後引來2萬多人按讚，讓鄉民們看了笑翻，直呼「高招」。

飛機起飛後空姐為何拉上布簾？ 3原因曝光太現實

飛機是往來各個國家之間最重要的交通工具，而機上座位又依照價位區分為「頭等艙」、「商務艙」和「經濟艙」，常搭飛機的民眾不知道是否有發現，為何在飛機起飛後，空服員都會將中間的布簾拉上？專寫旅遊文章的《心底的小城》專欄針對此事分析了3個主要原因。

大麥克精華全在這！ 老饕加碼超狂澎湃吃法

麥當勞除了不時推出新口味產品，經典口味漢堡也是許多民眾必點的餐點，其中大麥克可能是不少人的心中首選。有一名網友在「Dcard」分享，他提到自己女友每次吃大麥克總先吃...

他喝飲料驚見杯底藏「記憶卡」 網笑歪：特務藏機密！

少數人可能曾經遇過用餐時發現自己的餐點「被加料」，餐廳工作人員可能因為作餐忙碌而疏忽，不小心讓毛髮、清潔用品等異物混入餐點中，但就有一位網友分享自己遇到在飲料中發現一張「8G」記憶卡，讓他不禁笑虧「難道是求救訊號嗎？」引來許多網友按讚留言。

好市多見到兄弟女友出軌 他拍2新品暗示對方秒懂

好市多賣場商品多元也會時常推出新品，近日就有網友在賣場驚見先生朋友的女友疑似出軌，於是先生就挑了兩樣好市多新品傳給了朋友，結果對方看了暗示後立即明白真正意思，文章曝光也讓網友稱讚兩人之間的默契。

吃得到整隻螃蟹！日本蟹堡開賣首日即秒殺 台網友敲碗喊想要

你敢整隻螃蟹連殼吃嗎？日本有速食業者，最近開賣螃蟹漢堡，主打整隻螃蟹連殼塞在其中，不僅外觀豪邁，上市後也瞬間被搶購一空。

她騎車停紅燈360度旋轉甜筒狂舔 男騎士盯著看網笑「有畫面」

炎炎夏日來上一支冰，真是讓人清涼無比，但如果邊騎車邊吃冰可能會出現尷尬的情形。一名女網友日前到超商繳費時，赫然看到仙人掌冰特價，跟店員買了一支後才得知有買一送一的活動，為了把另一支冰拿回家冰存，只好邊騎車邊吃冰，但也因此衣服被滴到，停紅燈時還被旁人注目，讓她尷尬的想找洞鑽。

排骨便當的英文？店家招牌本土化 1.6萬人跟著唸完全笑瘋

學英文最忌諱逐字中翻英，因為兩者是完全不同的語言，如果表達不清就會鬧出笑話。昨（19）日一名網友發現標示排骨便當的招牌底下出現一串英文字，他左思右想都無法理解，因此將照片分享至網上，1.6萬人看完卻笑瘋「這英文太專業，中文和台語都通」。

10幾年沒簽名！阿公在孫女聯絡簿簽「2字」 網笑瘋：太可愛

9月份學校陸續開學，從幼兒園到國中甚至高中，都有「聯絡簿」當家長與老師的橋樑，也可以檢視孩子在學校的生活狀況，不少家長都有幫小朋友「簽聯絡簿」的經驗，近日有一名阿公幫剛上幼兒園的寶貝孫女簽名，但由於太久沒有簽名了，竟然忘記簽上自己本名，直接寫上「阿公」兩字，可愛的行為讓網友笑翻，直呼「太可愛了」。

主委要求把嫦娥畫「大一點」 網友見成品笑翻：飛得上去嗎？

再過兩個星期就是中秋節，許多社區都會舉辦中秋活動來讓里民參與，就有一名網友受託畫出嫦娥的看板，而且還要畫大一點，他也照著吩咐做，沒想到成品出來卻讓社區主委看了頗有微詞，照片被PO到臉書上笑翻一票網友。

不只餅乾牛奶！他捐血獲近千元「好神」贈品 網分析這裡都送高檔貨

你捐過血嗎？市區路邊常有停靠捐血車，希望大家都可以「捐血一袋，救人一命」。近日有名網友第一次捐出熱血，沒想到意外拿到市價近千元的「好神拖」贈品，他興奮的po出照片問大家都拿到什麼？除了餅乾、牛奶、牙膏之外，五花八門的贈品讓人大開眼界。

她買菇再包肉片當宵夜笑翻老公 網友歪樓：是暗示還是明示？

全聯超市販賣的商品種類多又便宜，許多家庭主婦都喜歡到這裡來採購，有些人還會製作出一些菜餚並且PO上臉書和網友交流。一名女網友買了一些美姬菇回家當宵夜，還發揮創意包上肉片，但成品完成後端出來卻讓老公看了笑翻，照片一貼上網也引來上萬人按讚。

熱門新聞

飛機起飛後空姐為何拉上布簾？ 3原因曝光太現實

解放軍若攻台哪個地方最難打下？ 多數網友直指這一城市

全聯結帳404元她給505元 店員三度「腦袋當機」陷心算亂流

期間限定！麥當勞韓式炸雞好吃嗎？網說出「真實感受」

小胖妹玩switch健身環 一年後狂減近30公斤變模特兒身材

夜市驚見「孟婆湯」攤販！真實內容物曝光 網讚：有創意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。