孕婦腰痠背痛想趴著又怕傷胎兒 老公一妙招讓網友全笑翻

女性懷胎相當辛苦，當肚子越來越大時做任何事都十分不方便，甚至會腰痠背痛，一名孕婦在臉書上表示老公幫她想了一個奇招，讓她能夠「趴著」又不會傷到胎兒，一個簡單的小動作讓她大讚老公很有才，她將照片PO上網後引來2萬多人按讚，讓鄉民們看了笑翻，直呼「高招」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示懷孕後挺著大肚子，常常都會腰痠背痛，時時刻刻都想趴著休息，但又擔心會壓到肚子傷到胎兒，所以只能作罷。老公知道後為了滿足她的需求，就利用家裡的沙發想出一個兩全其美的辦法。

老公將L型沙發側邊的椅子拉開，中間空出一個空隙，原PO看了想都沒想，立刻「橫趴」上去，上半身和下半身分別置放在兩處沙發上，中間的空隙剛好讓肚子垂下，這樣的方法讓她大讚「瞬間舒筋活骨，通體舒暢」。

原PO笑說雖然總覺得哪裡怪怪的，但只有懂的人才知道這樣有多舒服。至於是否安全，原PO表示趴著的時間沒有太久，也有評估自己的身體狀況，老公也都會在一旁保護著，所以完全不擔心會有危險。

貼文和照片引來逾2萬人按讚觀看，網友的看法不一，有人讚嘆這招很聰明，「這是高手」、「怎麼沒想過這招，哈…」；還有女網友分享自身經驗，「這招真的很好用，只是要小心，還可以拿棉被墊在肚子下面，減少一些壓力會更舒服」、「13年前我學姊也是這樣，她說她喜歡趴著睡，只好偶爾稍微這樣休息一下」、「可以拿一個充氣泳圈，放在床上就可以趴了」。

不過也有很多人覺得不妥，「這樣騰空恐怕對腰椎的傷害更大」、「別這樣趴太久，很傷腰椎」、「感覺危險而且很傷腰吧…肚子這麼大，實在不妥哦」、「我覺得好危險」、「掉下去就完蛋了，要小心一點啊！記得固定住沙發」、「如果脊椎有退化性的問題（例如滑脫）或是開過刀，不太建議這樣做」。

一些過來人對於懷孕期間想趴著的想法表示很有同感，「我生完第一件事情就想趴著，整個孕期都不能趴很痛苦」、「那時生完第一件想做的事就是趴著睡！誰知生完漲奶根本不能趴」、「真的有時候要這樣才能入睡啊」、「看妳的肚子，我彷彿回到那段腰痠背痛的時光」、「真的！我超愛肚子貼床睡，懷孕的時候好難過」。