大麥克精華全在這！ 老饕加碼超狂澎湃吃法

麥當勞除了不時推出新口味產品，經典口味漢堡也是許多民眾必點的餐點，其中大麥克可能是不少人的心中首選。有一名網友在「Dcard」分享，他提到自己女友每次吃大麥克總先吃中間那塊麵包，更稱其是「大麥克精華」，他對此十分納悶因此PO文求問，沒想到卻釣出更奇特的「澎湃吃法」。

一名網友在「Dcard」貼文，他表示自己女友最愛吃大麥克中間的麵包，甚至每次吃大麥克時總是先吃中間那塊麵包，原PO對此十分不解、甚至問女友「為什麼不直接買麵包來吃就好」？

想不到原PO女友回應大麥克中間那塊麵包不是普通的麵包，因為夾在中間所以會吸附所有的肉汁與醬汁，原PO女友更將這塊麵包稱為「大麥克的精華處」。不過，即使經過女友一番解釋後原PO仍無法理解，決定PO文尋求網友意見。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，有人回應「中間麵包很好吃啊」、「還以為只有我會這樣吃」、「我也會只吃麵包，或是肉包只吃皮不吃肉」；但也有人認為「我是直接啃的，這樣超爽」、「那層最多醬汁我覺得最噁心，不喜歡加一堆醬的麵包」。

此外，還有人表示自己光吃麵包不會飽，她分享自己吃大麥克時，還會把薯條、雞塊各夾一些放進漢堡裡面一起吃，甚至還會在麵包、肉排抹上一點Oreo冰炫風，她表示「冰冰涼涼甜甜鹹鹹味道超讚」。特殊吃法曝光後，鄉民紛紛大嘆「妳的也太澎湃了」、「抹冰旋風這種吃法真的第一次聽到」、「什麼邪教吃法」、「感覺誇張但又想試試看」。