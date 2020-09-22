他喝飲料驚見杯底藏「記憶卡」 網笑歪：特務藏機密！

有人遇過用餐時發現自己的餐點「被加料」嗎？餐廳工作人員可能因為作餐忙碌而疏忽，不小心讓毛髮、清潔用品等異物混入餐點中，但就有一位網友分享自己遇到在飲料中發現一張「8G」記憶卡，讓他不禁笑虧「難道是求救訊號嗎？」引來許多網友按讚留言。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示自己在連鎖速食餐廳點了一份套餐，終於等外送員將餐點送到後，原PO將漢堡、飲料都吃完喝光了，沒想到卻突然發現飲料杯裡竟藏有一張8G記憶卡，實在令他哭笑不得。

原PO又好氣又好笑的說，「不知是店員的求救訊號還是作業疏忽」，他將照片PO上網後引來網友搞笑回應，有人就說，「我比較好奇內容有什麼」、「何時推出買茶品送記憶卡的活動？買就送，免抽獎！但是還是好奇裡面的內容？期待有後續」、「因為它把紅茶最熟悉的味道鎖在裡面了，原來我們這麼近！」。

還有其他網友分享不同幻想劇本，「會不會是哪國特工在被追殺，裡面藏有國家機密要件可能生命受到威脅逼不得已藏的機密資料，電視不都這樣演嗎？」、「有可能記憶卡的內容是如何把紅茶很好喝的獨傳秘方」、「跟電影全民公敵很像的劇情，開始跑路吧！你兇多吉少了」。