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好市多見到兄弟女友出軌 他拍2新品暗示對方秒懂

聯合新聞網 / 綜合報導
他去好市多買2商品暗示麻吉被戴綠帽。圖片來源／ facebook
他去好市多買2商品暗示麻吉被戴綠帽。圖片來源／ facebook

好市多賣場商品多元也會時常推出新品，近日就有網友在賣場驚見先生朋友的女友疑似出軌，於是先生就挑了兩樣好市多新品傳給了朋友，結果對方看了暗示後立即明白真正意思，文章曝光也讓網友稱讚兩人之間的默契。

原po在「Costco好市多商品經驗老實說」發文，晚上和先生去好市多時見到先生朋友的女友與別的男人挽手逛街，於是便在賣場拍了「芭樂檸檬綠茶」和「檸檬蘋果生乳酪蛋糕」2樣綠色商品傳給朋友並暗示說「好市多新品誒」，原先朋友回「我知道啊，臉書有看到」，而先生接著問「你看盒子什麼顏色，還有我太太愛喝的飲料你看什麼顏色」，此時朋友沈默了些時間後，瞬間恍然大悟自己被戴了綠帽。

貼文一出吸引1.3萬人按讚，網友對於朋友之間的默契予以稱讚，「默契真好的朋友，這樣就知道對方在說啥」、「這樣的綠要如何聯想到我也是佩服」、「這樣的對話外人看不出所以然，果然是麻吉啊」、「這麼容易一點就通」。

不過也有網友認為搞不好只是家人，「萬一是家人不就糗了」、「結果是她哥哥」、「所以如果是哥哥就好笑了，我鄰居也有把我表哥誤認是男朋友過」、「先排除是不是親戚啊，真正的親戚」，有人也建議原po應要拍照存證。

好市多 Costco

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