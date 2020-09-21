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吃得到整隻螃蟹！日本蟹堡開賣首日即秒殺 台網友敲碗喊想要
你敢整隻螃蟹連殼吃嗎？日本有速食業者，最近開賣螃蟹漢堡，主打整隻螃蟹連殼塞在其中，不僅外觀豪邁，上市後也瞬間被搶購一空。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本連鎖速食業者「ドムドムバーガー(Dom Dom漢堡)」19日重新上市產品「螃蟹漢堡」。不同於他家業者的螃蟹漢堡多以蟹肉餅等方式呈現，ドムドムバーガー的螃蟹堡是將軟殼蟹整隻裹粉拿去炸，讓客人能夠連殼吃到整隻螃蟹。
ドムドムバーガー曾在2019年推出此漢堡，但只在一定期間販售。如今為了慶祝「淺草花屋敷店」新開幕，決定再次販售此漢堡，單品含稅售價990日元（約新台幣273元）。許多饕客得知這個消息後，馬上迫不急待殺到ドムドムバーガー店內，就是想一飽口福。
有網友在業者推特公布消息後，馬上回應「已經在吃了」並貼上漢堡照。其他日本網友也紛紛表示「我就是在等這一刻」、「淺草店剩大概20個，看今天排隊人潮大概會賣完吧」、「好想吃啊！但我住的縣沒有分店……」。消息傳到台灣，PTT網友也表示「好想吃」、「軟殼蟹超好吃」、「澳洲早就吃過軟殼蟹漢堡~讚」。
而由於商品實在太過熱門，ドムドムバーガー也在開賣當天後在推特上宣布，許多店家的螃蟹堡已銷售一空，建議客人在到店前事先確認，才不會大老遠到店家卻撲空失望。
ただいま、完売店舗が続出しております。相当な在庫を準備しておりましたが誠に申し訳ございません。次回入荷日は店舗によって異なりますので、直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 https://t.co/QfJLmxH9vR— ドムドムハンバーガー (@domdom_pr) September 19, 2020
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