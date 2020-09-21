吃得到整隻螃蟹！日本蟹堡開賣首日即秒殺 台網友敲碗喊想要

你敢整隻螃蟹連殼吃嗎？日本有速食業者，最近開賣螃蟹漢堡，主打整隻螃蟹連殼塞在其中，不僅外觀豪邁，上市後也瞬間被搶購一空。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本連鎖速食業者「ドムドムバーガー(Dom Dom漢堡)」19日重新上市產品「螃蟹漢堡」。不同於他家業者的螃蟹漢堡多以蟹肉餅等方式呈現，ドムドムバーガー的螃蟹堡是將軟殼蟹整隻裹粉拿去炸，讓客人能夠連殼吃到整隻螃蟹。

ドムドムバーガー曾在2019年推出此漢堡，但只在一定期間販售。如今為了慶祝「淺草花屋敷店」新開幕，決定再次販售此漢堡，單品含稅售價990日元（約新台幣273元）。許多饕客得知這個消息後，馬上迫不急待殺到ドムドムバーガー店內，就是想一飽口福。

有網友在業者推特公布消息後，馬上回應「已經在吃了」並貼上漢堡照。其他日本網友也紛紛表示「我就是在等這一刻」、「淺草店剩大概20個，看今天排隊人潮大概會賣完吧」、「好想吃啊！但我住的縣沒有分店……」。消息傳到台灣，PTT網友也表示「好想吃」、「軟殼蟹超好吃」、「澳洲早就吃過軟殼蟹漢堡~讚」。

許多饕客大排長龍等著購買螃蟹堡，圖為ドムドムハンバーガー淺草花屋敷店。圖擷取自 twitter

而由於商品實在太過熱門，ドムドムバーガー也在開賣當天後在推特上宣布，許多店家的螃蟹堡已銷售一空，建議客人在到店前事先確認，才不會大老遠到店家卻撲空失望。