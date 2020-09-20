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排骨便當的英文？店家招牌本土化 1.6萬人跟著唸完全笑瘋

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現標示排骨便當的招牌底下出現一串英文字，1.6萬人跟著唸完笑瘋直呼「夠道地！」圖擷自facebook
網友發現標示排骨便當的招牌底下出現一串英文字，1.6萬人跟著唸完笑瘋直呼「夠道地！」圖擷自facebook

學英文最忌諱逐字中翻英，因為兩者是完全不同的語言，如果表達不清就會鬧出笑話。昨（19）日一名網友發現標示排骨便當的招牌底下出現一串英文字，他左思右想都無法理解，因此將照片分享至網上，1.6萬人看完卻笑瘋「這英文太專業，中文和台語都通」。

原PO在臉書社團「爆怨公社分享照片，只見店家門口大大張貼「排骨便當」4個字，但底下卻出現神秘英文字「BYE GOOD ben don」，讓人看了一頭霧水，原PO為了得到解答，因而發文求助「小弟書讀的不多，請問那一串英文字是什麼意思？請幫忙翻譯感恩不盡」。

貼文一出，內行人指出這串英文是排骨便當的台語音譯，「把他看成英文就是你不對啦！人家這是羅馬拼音」、「請用台語發音就對了」、「台語發音，耳朵好像有聽到聲音」、「太厲害，台語式英文」、「沒有什麼比這個翻譯更貼切了」、「翻得很道地，老闆太有才」。

此外也有人逗趣翻譯其它台語發音，「排骨酥麵，bye good so mi」、「雞腿便當，Gay twin ben don」、「排骨酥湯，Bye Good so turn」、「雞排便當，gay bye ben don」。

台語 便當 羅馬拼音 爆怨公社

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