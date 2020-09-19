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10幾年沒簽名！阿公在孫女聯絡簿簽「2字」 網笑瘋：太可愛

聯合新聞網 / 綜合報導
阿公幫剛上幼兒園的寶貝孫女簽名，由於太久沒有簽名了，竟然忘記簽上自己本名，直接寫上「阿公」兩字，可愛的行為讓網友笑翻。 圖／爆廢公社
阿公幫剛上幼兒園的寶貝孫女簽名，由於太久沒有簽名了，竟然忘記簽上自己本名，直接寫上「阿公」兩字，可愛的行為讓網友笑翻。 圖／爆廢公社

9月份學校陸續開學，從幼兒園到國中甚至高中，都有「聯絡簿」當家長與老師的橋樑，也可以檢視孩子在學校的生活狀況，不少家長都有幫小朋友「簽聯絡簿」的經驗，近日有一名阿公幫剛上幼兒園的寶貝孫女簽名，但由於太久沒有簽名了，竟然忘記簽上自己本名，直接寫上「阿公」兩字，可愛的行為讓網友笑翻，直呼「太可愛了」。

一名媽媽在臉書「爆廢公社」PO上照片發文，她表示自己公公隔了十幾年都沒有簽過聯絡簿，這次公公負責幫寶貝孫女簽名，沒想到他在簽名的欄位上不是簽自己的名字，而是簽上了「阿公」兩個字，讓該名媽媽笑翻。

阿公可愛的行為也吸引近萬人按讚，笑翻回應「真可愛的阿公」、「被叫習慣阿公了，突然忘了自己的名字嗎」、「淺顯易懂」、「我阿母簽小孩的聯絡簿時，也是簽「阿嬤」」也、「充滿愛的2個字⋯」、「我婆婆也曾簽奶奶2字」、「阿公等待這一刻很久了吧」。

有人歪樓表示「這老師的字跡.....太令人驚嘆了」、「老師的字... 我覺得不行（ 畫錯重點）」、「老師的字有待進步」、「老師的字比阿公的還吸引人⋯」有人也替老師平反「這老師的字還可以啦～我還有看過當國文老師那個字比國小生寫的還糟的⋯」。

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